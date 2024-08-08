قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.. توطين الصناعة وتحديات سوقي الدواء والأسمدة.. اجتماع الحكومة اليوم

اجتماع الحكومة.. ناقش الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء العديد من الملفات الهامة خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، 8 أغسطس 2024 في مدينة العلمين الجديدة.

وتطرق رئيس الوزراء للحديث عن قطاع الصناعة وخطة الدولة للنهوض بالصناعات المصرية وتوطينها بالتعاون مع القطاع الخاص، وحصر احتياجات المصانع، كما استعرض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة بهدف تذليل التحديات والصعوبات.

تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم الخميس

ويستعرض "الموجز" خلال التقرير التالي أهم ما ناقشه رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي بالتفصيل.

تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

استهل رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي باستعراض مجريات الاجتماع الذي عقده أمس الرئيس السيسي لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسعي للنهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر.

توطين الصناعات الواعدة في مصر

وركز رئيس الوزراء علي توجيهات الرئيس بالاهتمام بملف الصناعة وجعله علي رأس أولويات الدولة، حي ثوجه بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بهدف تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.

تكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية

وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، بهدف الاصطلاع علي التحديات القائمة، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات.

حصر احتياجات المصانع

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة حصر احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين، من أجل التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

تحديات سوقي الدواء والأسمدة

وشهد اجتماع الحكومة أيضًا مناقشة التحديات التي تواجه سوقي الدواء والأسمدة بما يضمن استقرارها، ووجه الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.

وشهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، توجيه رئيس الوزارء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة للتطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد علي ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي.

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