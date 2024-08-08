رئيس الوزراء يرد على الشائعات ويطمئن المصريين على الوضع الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر، مشيرًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات البلاد لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، مةضحًا أن الحديث عن "الأموال الساخنة" وتأثيرها على الاقتصاد المصري لا يمت للواقع بصلة، حيث أن هذه الأموال بعيدة تمامًا عن التأثير على استقرار الاقتصاد.

مستوى الضرائب في مصر معقول

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد رئيس الوزراء أن المستثمرين يرون أن مستوى الضرائب في مصر معقول ومتوسط، وأن التحديات تكمن في البيروقراطية التي تعمل الحكومة على تبسيطها لتسهيل الاستثمار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الشائعات المتداولة حول بيع المطارات، حيث نفى بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الحكومة لا تعتزم بيع المطارات، بل تسعى إلى رفع كفاءتها من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وضع العملة الأجنبية في مصر

كما أشار إلى أن مصادر العملة الأجنبية في مصر مستقرة، وأن احتياجات الدولة من النقد الأجنبي مؤمنة بشكل كامل. وفيما يخص قطاع الأسمدة، أوضح رئيس الوزراء أن الأوضاع في هذا السوق ستستقر بدءًا من الشهر المقبل، حيث عادت معدلات الإنتاج والتوزيع إلى طبيعتها.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير حديقة المنتزه في الإسكندرية، أكد رئيس الوزراء أنه لم يتم المساس بأي شجرة في الحديقة، بل على العكس، هناك تطورات إيجابية تشمل تحسين البنية التحتية وزيادة المساحات الخضراء للحفاظ على طابع الحديقة التاريخي.

مشروع قانون العمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تطبق منظومة الشحن المسبق على الأرض، مواصلا: "نتعامل مع المشكلات التي ترد إلينا، وفي هذا الإطار يحدث تطوير للمنظومة، وسنعلنها مع حزمة الإجراءات التي ستصدر خلال شهر في هذا الشأن".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: "قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية، وبالتنسيق مع مجلس النواب سنعمل عليها اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الجديد".

وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة إلى قانون العمل، فإن القطاع الخاص لا يستغني عن عامل منضبط ويفعل ما عليه، بالعكس، هذا العامل قيمة وتتخطفه المصانع، ولكن المهمل هو اللي ملهوش مكانه، فأهم شيء هو الإنتاجية".

وأكد: "قانون العمل سيعطي العامل حقوقه، ولكن هناك التزامات لصاحب العمل الذي يدفع رواتب أعلى وأفضل بالإضافة إلى الانتقال والتأمين الصحي وأحيانا يدبر السكن".