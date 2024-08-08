آخر تحديث.. سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-8-2024

سعر الدينار الكويتي اليوم..شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 8-8-2024 تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم

طرح العديد من المواطنين تساؤلات حول حركة سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في هذا اليوم، نظرًا للتحديثات اليومية التي تطرأ على الأسعار، لذا يستعرض «الموجز» سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-8-2024.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي استقرارًا، إذ بلغ 152.04 جنيه للشراء و161.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات ليصل إلى 154.67 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 160.17 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا، حيث بلغ 161.30 جنيه للشراء و159.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 148.63 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي على استقراره، حيث بلغ 161.82 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 160.86 جنيه للشراء و161.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استمر سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي على استقراره، حيث بلغ 156.28 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.

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