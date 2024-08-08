سعر الألومنيوم اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.. طن السلك بكام؟

سعر الألومنيوم اليوم..مازال الانخفاض يسيطر على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 8-8-2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة لصناعات المعدنية, انخفض سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بنحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر الألومنيوم اليوم

يعد سعر الألومنيوم اليوم من أكثر الخدمات بحثًا عبر محركات البحث يوميًا, باعتباره من المعادن الرئيسة والتي تستخدم في العديد من الصناعات المحلية والعالمية.

ويرصد "الموجز" سعر الألومنيوم اليوم الخميس 8-8-2024, وفقًا لقائمة الأسعار الواردة عن شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم اليوم

سجلت أسعار الألومنيوم اليوم انخفاضًا ملحوظًا حسب قائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم الجديدة للخام, وجاءت الأسعار كالتالي:

هبط سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بنحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في الشهر الماضي،

كما انخفض سعر طن السلندرات إلى نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

تراجع سعر طن شرائح بارد إلى نحو 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه،

وانخفض سعر طن لفات البارد ليسجل نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للألومنيوم تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، بينما يُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

قامت شركة مصر للألومنيوم برفع أسعار منتجاتها المورده للمصانع خلال أول 5 أشهر من العام، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن الواحد بدون ضريبة القيمة المضافة.

وتعتمد تكاليف إنتاج سعر الألومنيوم اليوم على العديد من العوامل، منها أسعار الطاقة والمواد الخام، وأي زيادة في تكاليف الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتوقع عدد من المؤسسات المالية أن يسجل سعر الألومنيوم بعض التقلبات خلال الأشهر القادمة بسبب العوامل المذكورة سابقً، ومع ذلك، يبقى الألومنيوم معدنًا مهمًا وأساسيًا في العديد من الصناعات، مما يجعله محور اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.

اقرأ أيضًا: ننشر أسعار الخشب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

تراجع سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات.. «إنفوجراف»