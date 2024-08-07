أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات.. بكام النهاردة «إنفوجراف»

أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات.. تعد من الخدمات المتصدرة محرك جوجل بشكل يومي، خاصة بعد قيام شركة مصر للألومنيوم بتخفيض أسعار الخام بدءً من الشهر الجاري لحوالي 5 آلاف جنيه للطن، مقارنة بأسعار الشهر السابق.

وسيطر الاستقرار على أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات الأربعاء 7-8-2024 ولهذا زادت مؤشرات البحث في نهاية التداولات باعتبارها أحد المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات.

أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات

الموجز ترصد خلال التقرير التالي آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات، عقب التراجع الذي شهدته ببداية الشهر الجاري والذي بدوره يعكس العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على السوق العالمية، حيث وصلت أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات للطن الواحد نحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه الشهر الماضي.



ونرصد لكم تفاصيل أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات خلال الشهر الجاري والذي ظل مستقرًا منذ آخر تراجع له والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه .

سجل سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه.

وسجل سعر الطن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه .

وسجل سعر طن لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

ومن المعروف أن شركة مصر للألومنيوم ما زالت تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، بينما يُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وسبق أن قامت تلك الشركة بتثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع الشهر الماضي عند نفس المستويات التي حققتها خلال شهر مايو الماضي، كما أن أسعار الألومنيوم المورد للمصانع سبق وارتفعت أيضًا مع بداية عام 2024، بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة.

ويعلم الكثيرين أن أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات تتفاوت بشكل كبير في السوق المحلي بناءً على العوامل الهامة خاصة فيما يتعلق بنوع السلك المستخدم في الصناعة، كما أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من السلك الألومنيوم بحسب سماكته وشكله وقطره وغيرها، وأيضًا من ناحية جودة السلك.

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