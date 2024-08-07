وقف عمليات بيع وشراء الذهب بالمحلات يربك الأسواق والشعبة تكشف حقيقة الواقعة

أفادت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن التجار ملتزمون بفتح محالهم، وأوضحت أن عمليات البيع والشراء في السوق المصري لم تتوقف، موضحة أن جميع التجار يواصلون العمل وفقًا للسعر المعلن، وهو 3325 جنيها للذهب عيار 21، ويقدم لكم الموجز التفاصيل الكاملة لذلك.

تأثير التغيرات العالمية على أسعار الذهب

أكدت الشعبة أن التغيرات في أسعار الذهب هي مسألة طبيعية تحدث كرد فعل للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بدورها على السوق المصري وسعر الدولار، باعتباره جزءًا من السوق العالمي.

حقيقة توقف بيع الذهب

نفت الشعبة ما تم تداوله بشأن توقف السوق عن العمل في انتظار قرارات البنك المركزي المصري. وأوضحت أن ما حدث كان مجرد توقف قصير لم يؤثر على مسار العمل، بل كان محاولة لاستيعاب التغيرات السريعة.

وأهابت الشعبة بالجميع توخي الحذر عند تداول أي أخبار قد تؤثر على السوق المصري، الذي أصبح شديد الحساسية للأحداث العالمية، داعيةً إلى التحلي بالحكمة والتأني قبل اتخاذ أي قرارات أو إصدار بيانات عامة.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ما يعادل نحو 2,889 جنيه قيمة الشراء، 2,871 جنيه قيمة البيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ما يعادل نحو 3,852 جنيه قيمة الشراء، 3,829 جنيه قيمة البيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما يعادل نحو 3,370 جنيه قيمة الشراء، 3,350 جنيه قيمة البيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 ما يعادل نحو 2,247 جنيه قيمة الشراء، 2,233 جنيه قيمة البيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 ما يعادل نحو 3,531 جنيه قيمة الشراء، 3,509 جنيه قيمة البيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 ما يعادل نحو 1,926 جنيه قيمة الشراء، 1,914 جنيه قيمة البيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

بلغ سعر جرام الذهب عيار 9 ما يعادل نحو 1,444 جنيه قيمة الشراء، 1,436 جنيه قيمة البيع.