الآن اعرف بكام سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الأربعاء 7 أغسطس 2024

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك العاملة في مصر، ليسجل نحو 159.06 جنيه للشراء و159.55 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات البنك المركزي المصري، نقدم لكم عبر موقع "جريدة الموجز" تفاصيل أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي 158.39 جنيه للشراء، بينما يُعرض سعر البيع عند 159.55 جنيه. يعكس هذا السعر توازن البنك بين العرض والطلب للعملة الكويتية، مما يجعله خيارًا مستقرًا للمتعاملين.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر شراء للدينار الكويتي بقيمة 158.45 جنيه وسعر بيع بقيمة 159.52 جنيه. تتطابق هذه الأسعار مع تلك المعروضة في البنك الأهلي المصري، مما يشير إلى استقرار السوق المالية المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني

في بنك قطر الوطني، يمكن شراء الدينار الكويتي بسعر 157.66 جنيه وبيعه بسعر 158.30 جنيه. يعتبر سعر الشراء هنا أقل قليلاً من البنوك الأخرى، مما قد يكون جذابًا للعملاء الراغبين في بيع الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء أقل نسبيًا للدينار الكويتي بقيمة 154.60 جنيه، بينما يصل سعر البيع إلى 159.79 جنيه. يظهر هذا التفاوت مرونة البنك في التعامل مع الطلبات الكبيرة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية والعربية اليوم حوالي 12.42 ريال.

توقعات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لعام 2024

تشير التوقعات إلى وجود بعض التقلبات في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال عام 2024. يُتوقع أن يشهد السوق استقرارًا في بعض الأحيان، وانخفاضًا في أوقات أخرى، مع احتمال حدوث ارتفاع في الأسعار في بعض الفترات. يتوقع أن يرتفع سعر الدينار الكويتي بنسبة 1.27% ليصل إلى 52.4617 جنيه بحلول سبتمبر 2024، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 51.8025 جنيه. كما يُتوقع أن يرتفع بنسبة 1.48% ليصل إلى 52.5713 جنيه مع نهاية العام 2024.