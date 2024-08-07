تنسيق جامعة الجلالة الأهلية 2024 وبرامجها ومصروفاتها الدراسية

تنسيق جامعة الجلالة الأهلية 2024.. تعتبر جامعة الجلالة الأهلية، من أهم الجامعات حديثة النشأة في مصر، حيث صدر لها قرار جمهوري عام 2020، وتحتفل الجامعة هذا العام بتخريج أول دفعة لها.

وتقع جامعة الجلالة، في هضبة الجلالة ، في قلب مدينة العين السخنة، وتتميز ببرامجها الدراسية المختلفة والمتميزة، كما أن لها شراكة مع جامعة أريزونا الأمريكية في مجموعة من التخصصات والبرامج والتي تمكن الطالب من الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعتين .

جامعة الجلالة الأهلية

برامج جامعة الجلالة الأهلية

الطب البشري.

طب الأسنان.

الصيدلة.

العلاج الطبيعي.

التمريض.

تكنولوجيا العلوم الصحية.

هندسة الكومبيوتر.

الهندسة.

علوم الكومبيوتر.

العلوم المالية وإدارة الأعمال.

العلوم الاجتماعية والإنسانية.

الإنتاج الإعلامي.

العلوم الأساسية.

مجال الفن.

تنسيق جامعة الجلالة الأهلية 2024

من المرتقب أن يعلن مجلس الجامعات الأهلية خلال أيام عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2024، ووفقا لمصادر من وزارة التعليم العالي فإن تنسيق جامعة الجلالة الأهلية 2024 ، لن يختلف كثيرا عن العام الماضي ، ويستعرض “الموجز” مؤشرات القبول بجامعة الجلالة الأهلية والتي جاءت كالتالي:

تنسيق كلية الطب جامعة الجلالة 77%.

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الجلالة 76%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة الجلالة 74%.

تنسيق كلية الصيدلة.جامعة الجلالة 71%.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الجلالة 66%.

تنسيق كلية علوم الحاسب جامعة الجلالة 61%.

تنسيق كلية إدارة الأعمال جامعة الجلالة55%.

تنسيق كلية الانتاج الإعلامي جامعة الجلالة 55%

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية 2024

يستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير مصروفات جامعة الجلالة الأهلية 2024 في مختلف البرامج وهي كالتالي:

جامعة الجلالة الأهلية

الطب والجراحة: 150,000 ألف جنيهاً

طب الاسنان: 140,000 ألف جنيهاً

العلوم الصيدلية: 100,000 ألف جنيهاً

العلاج الطبيعي: 100,000 ألف جنيهاً

هندسة الحاسب: 75,000 ألف جنيهاً

العلوم الهندسية: 75,000 ألف جنيهاً

علوم الحاسب: 69,000 ألف جنيهاً

الإنتاج الإعلامي: 50,000 ألف جنيهاً

الفنون والتصميم: 49,000 ألف جنيهاً

العلوم الأساسية: 48,000 ألف جنيهاً

العلوم الإدارية: 46,000 ألف جنيهاً

العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 ألف جنيهاً

العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 ألف جنيهاً

علوم التمريض: 40,000 ألف جنيهاً.

علما بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم الإدارية والخدمية.

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية 2024 للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا الأمريكية

برنامج هندسة البرمجيات: 235,000ألف جنيهاً

برنامج الهندسة الكهربائية: 250,000ألف جنيهاً

برنامج إدارة الأعمال: 220,000ألف جنيهاً

برنامج التسويق: 220,000ألف جنيهاً

برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 220,000ألف جنيهاً

برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 220,000ألف جنيهاً

برنامج تكنولوجيا المعلومات: 235,000ألف جنيهاً

برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 235,000ألف جنيهاً

برنامج علم النفس: 220,000 ألف جنيهاً.

علما بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم الإدارية والخدمية

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