بروتوكول تعاون بين جامعتي الجلالة وعين شمس لتكوين قاعدة معلومات متكاملة للباحثين

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة بهدف تكوين قاعدة معلومات متكاملة للباحثين في مجال دراسات الإعاقة وتحديد أولويات البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة الي متابعة الدراسات والأبحاث العلمية والعملية ذات التأثير الواسع في مجال الإعاقة، بمنهجية تجمع الموارد العلمية والتقنية والبشرية.

توقيع بروتوكول تعاون بين الجلالة وعين شمس

تفاصيل التعاون بين جامعتي الجلالة وعين شمس

وأكدت جامعة الجلالة في بيان حصل “الموجز ” على نسخة منه أن الجامعتان اتفقتا على إنشاء قاعدة بيانات كاملة تجمع كل الأبحاث الأكاديمية المتعلقة بمجال دراسات الإعاقة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرة صانعي السياسات والأكاديميين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة وتحسين حياة هذه الفئة الهامة من المجتمع .

حضر توقيع البروتوكول الدكتور ايهاب حسانين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب، وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بجامعة الجلالة تحت إشراف والدكتورة دينا عرابي، حيث أن قاعدة البيانات ستعمل على توفير بيانات شاملة للأبحاث المتعلقة بالإعاقة، مما يؤدي الى تركيز الباحثين على معالجة أوجه النقص في البحوث العلمية الحالية، ويشجع على المزيد من الأبحاث في هذا المجال الهام للوصول الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة و تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، انه سبق وأن تم إبرام بروتوكول تعاون أكاديمي بين الطرفين بتاريخ 28/2/2012، وذلك لتعميق أواصر التعاون في مجال التعليم والتطوير والتدريب، وأنشطة البحث العلمي، وتسهيل وتبادل الأساتذة والباحثين والطلاب لدي الطرفين، وتبادل المعلومات الأكاديمية والعلمية والمراجع وتطوير البرامج ذات المنفعة المتبادلة، والمشاريع والأنشطة الثقافية والعلمية والأكاديمية.

مصروفات جامعة الجلالة الدراسية

يستعرض موقع “الموجز” المصروفات الدراسية لجامعة الجلالة الأهلية 2024 والتي جاءت كالتالي:

مجال الطب والجراحة: 150,000 ألف جنيهاً

مجال طب الاسنان: 140,000 ألف جنيهاً

مجال العلوم الصيدلية: 100,000 ألف جنيهاً

مجال العلاج الطبيعي: 100,000 ألف جنيهاً

مجال هندسة الحاسب: 75,000 ألف جنيهاً

مجال العلوم الهندسية: : 75,000 ألف جنيهاً

مجال علوم الحاسب: 69,000 ألف جنيهاً

مجال الإنتاج الإعلامي: 50,000 ألف جنيهاً

مجال الفنون والتصميم: 49,000 ألف جنيها

مجال العلوم الأساسية: 48,000 ألف جنيهاً

مجال العلوم الإدارية: 46,000 ألف جنيهاً

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 ألف جنيهاً

مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 ألف جنيهاً

مجال علوم التمريض: 40,000 ألف جنيهاً.

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