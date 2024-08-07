كم الآن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-8-2024 مقابل الجنيه المصري

يسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، نحو 13.02 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري. نقدم لكم عبر موقع "الموجز" تفاصيل أسعار العملة السعودية في مختلف البنوك والسوق السوداء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع. يعد البنك الأهلي من البنوك التي تقدم سعرًا مقاربًا لمتوسط السوق، مما يجعله خيارًا مألوفًا للمسافرين والمهتمين بتحويل العملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك مصر، كانت أسعار الريال السعودي مماثلة تقريبًا لتلك في البنك الأهلي، حيث سجل 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع. يعكس هذا استقرارًا في أسعار العملة السعودية بين البنوك الكبرى في مصر.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الريال السعودي عند 12.91 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع، مما يجعله من البنوك التي تقدم سعر بيع أعلى قليلاً مقارنةً بالبنوك الأخرى.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي سعرًا يبلغ 12.84 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع. يُلاحظ أن سعر الشراء في هذا البنك أقل من المتوسط العام، بينما سعر البيع أعلى قليلاً.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

في بنك قطر الوطني (QNB)، استقر سعر الريال السعودي عند 12.87 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع. يعكس ذلك سعر شراء قريبًا من المتوسط مع الالتزام بسعر بيع موحد.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 12.92 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع، مما يظهر توازنًا بين العرض والطلب في سوق العملات.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الريال السعودي سعرًا يبلغ 12.98 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع، ما يجعله من البنوك التي تقدم أعلى أسعار لبيع الريال السعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وأخيرًا، بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.54 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع. يُعتبر هذا السعر أقل معدل شراء بين البنوك المذكورة، بينما يتماشى سعر البيع مع المتوسط العام.

الريال السعودي في السوق السوداء

1 ريال سعودي: 13.12 جنيه مصري

5 ريال سعودي: 65.6 جنيه مصري

10 ريال سعودي: 131.2 جنيه مصري

25 ريال سعودي: 328 جنيه مصري

50 ريال سعودي: 656 جنيه مصري

100 ريال سعودي: 1,312 جنيه مصري

150 ريال سعودي: 1,968 جنيه مصري

200 ريال سعودي: 2,624 جنيه مصري

250 ريال سعودي: 3,280 جنيه مصري

300 ريال سعودي: 3,936 جنيه مصري

500 ريال سعودي: 6,560 جنيه مصري

700 ريال سعودي: 9,184 جنيه مصري

1000 ريال سعودي: 13,120 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي ثابت تقريبًا عند حوالي 0.27 دولار أمريكي.

الدولار مقابل الريال السعودي

يستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي عند حوالي 3.75 ريال سعودي، نتيجة لسياسة الربط التي تتبعها المملكة العربية السعودية لضمان استقرار العملة السعودية.

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