الآن أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

سعر مواد البناء أرض مصنع

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري 40118 جنيهًا.

سعر طن حديد عز نحو 41534 جنيهًا.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

حديد بشاي يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

سعر طن أسمنت الرمادي 2290 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1990 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

‎سعر شيكارة الاسمنت

أسمنت المصريين يُسجل1,990 جنيه.

أسمنت العامرية عادة يُسجل 2,420 جنيه.

أسمنت البرج يُسجل 2,430 جنيه.

أسمنت الماكس يُسجل 2,470 جنيه.

أسمنت النهضة يُسجل 2,230 جنيه.

أسمنت أسوان يُسجل 2,130 جنيه.

أسمنت السد العالي يُسجل 2,120 جنيه.

أسمنت قنا يُسجل 2,400 جنيه.

أسمنت المعلم يُسجل 2,170 جنيه.

اسمنت السهم يُسجل 2,200 جنيه.

أسمنت الفهد يُسجل 2,160 جنيه.

أسمنت وادي النيل يُسجل 2,170 جنيه.

العسكري بني سويف يُسجل 2,200 جنيه.

‎سعر الزلط اليوم

متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها

متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.

مكعب الزلط نحو 250 جنيها.

متر الزلط السن نحو 225 جنيها.

‎سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل الناعم اليوم 90 جنيها .

سعر متر الرمل الخشن: 100 جنيه

سعر متر الرمل الدوسري والفطيماني والأحمر 60 جنيه

سعر مور الرمل الابيض 95 جنيه

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