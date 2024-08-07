ارتفاع غير مسبوق.. سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر بعد آخر ارتفاع

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، استقراراً عند نفس مستويات إغلاق يوم أمس الثلاثاء، حيث لم تشهد تغيراً يذكر مع بداية التعاملات الصباحية، وهو ما نقدمه لكم عبر الموجز.

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الأمريكية يوم أمس، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين الذين يراقبون التداولات بحذر نظراً لاستقرار الأوقية عند مستويات مرتفعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3355 جنيهاً.

سعر شراء جرام الذهب عيار 21 بلغ 3335 جنيهاً.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 حوالي 2875 جنيهاً.

سعر شراء جرام الذهب عيار 18 حقق نحو 2858 جنيهاً.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 حوالي 3834 جنيهاً.

بينما وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 3811 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب المصري:

بلغ سعر الجنيه الذهب المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، حوالي 26840 جنيهاً، بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، ويزن 8 جرامات من عيار 21.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرام بي تي سي 42,965 جنيه.

بينما سجل سعر سبيكة ذهب 20 جرام بي تي سي 85,800 جنيه.

بينما جاء سعر سبيكة الذهب 50 جرام بي تي سي 212,855 جنيه.

‎متى ينزل سعر الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ 14.4 طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 الذي شهد مشتريات بقيمة 17.1 طن. ومع ذلك، فإن هذه المشتريات تبقى أعلى من مشتريات الربع الأول من هذا العام التي بلغت 13.2 طن.

وسجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام 6.8 طن، بزيادة قدرها 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 التي بلغت 6.7 طن، ولكنها كانت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 التي سجلت 8 طن.

وبلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من 2024 نحو 7.6 طن، بانخفاض نسبته 27% مقارنة بالربع الثاني من 2023 التي سجلت مشتريات بقيمة 10.4 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام 5.2 طن.