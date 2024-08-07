اعرف أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 7-8-2024.. متي تنخفض الأسعار؟

أسعار السلع الغذائية.. طرأت تغيرات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 7-8-2024, وترجع هذه التغيرات إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية, والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يتطلب العمل على استراتيجيات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي و مباشر لما لها من تأثير على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ولهذا تقدم “الموجز” أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

زادت تساؤلات العديد من المواطنين عن متى تنخفض الأسعار في مصر 2024, لكن تزال الإجابة غامضة نظرًا لحالة التحرك الكبيرة التي يشهدها الشارع المصري في الأسعار، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار والأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه.

ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

يوجد الكثير من السلع الغذائية الأساسية، وأهمها الأرز والفول والدقيق والسكر والمكرونة والعدس والزيت, وتقدم "الموجز" أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق الأربعاء 7-8-2024، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الأرز اليوم الأربعاء

سجل متوسط سعر كيلو الأرز السائب 28.26 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 34.06 جنيه.

أسعار الفول بالأسواق اليوم الأربعاء

تباين سعر كيلو الفول المعبأ ليصل إلى 57.12 جنيه، بينما استقر سعر كيلو الفول السائب عند 42.68 جنيه. بلغ سعر كيلو الفول المجروش المعبأ 54.49 جنيه.

أسعار الدقيق والسكر في الأسواق اليوم الأربعاء

حدد سعر كيلو الدقيق المعبأ بـ 26.42 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو السكر المعبأ 36.61 جنيه, كما سجلت عبوة الشاي "40 جرام" 11.08 جنيه.

أسعار المكرونة في الأسواق اليوم

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأ 32.03 جنيه، بينما سجلت المكرونة 400 جرام معبأة 18.32 جنيه. تراوحت أسعار المكرونة السائبة حول 26.53 جنيه للكيلو.

أسعار العدس بالأسواق اليوم

سجل سعر كيلو العدس "صحيح" المعبأ 64.11 جنيه، بينما بلغ كيلو العدس الأصفر المعبأ 66.22 جنيه.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم

وصل سعر لتر زيت عباد الشمس "أصناف متنوعة" إلى 82.24 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الذرة "أصناف متعددة" 96.69 جنيه.

سعر البيضة بالأسواق اليوم

سجل سعر البيضة البلدي 5.75 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة الحمراء 5.75 جنيه, كما وصل سعر البيضة البيضاء إلى 5.50 جنيه.

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

جاءت أسعار السلع التموينية اليوم 2024 على النحو التالي:

سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

سعر مكرونة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 250 جراما بـ 7.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 500 جرام بـ 14 جنيهًا.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام بـ 16 جنيهًا.

سعر مكرونة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

سعر صابون غسيل 125 جراما بـ 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جراما بـ 7.50 جنيه.

سعر مسلى صناعي 800 جرام بـ 36 جنيهًا.

سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

سعر بسكويت يويوز سادة بـ 1.50 جنيه.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جراما بـ 5 جنيهات.

سعر صلصة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

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