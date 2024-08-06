«خد فكرة» .. أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الثلاثاء 6-8-2024 في الأسواق

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم .. تتابع ربات البيوت يوميًا أسعار الألبان ومشتقاتها، التي تُعد أساسية على المائدة.

يوفر «الموجز» تحديثات دورية يشمل اسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، لتقديم معلومات دقيقة للقراء.

أسعار الجبن :

- الجبن الأبيض: 136.31 جنيه/كجم

- الجبن الرومي: 250.62 جنيه/كجم

- المسلى الصناعي: 87.11 جنيه/كجم (انخفاض 5.06 جنيه)

- المسلى البلدي: 287.12 جنيه/كجم (انخفاض 13.68 جنيه)

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- الزبدة البقري المزارع: 176.18 جنيه/كجم (انخفاض 5.67 جنيه)

- الجبنة البيضاء (الثلاجة): 126.68 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الاسطنبولي): 143.21 جنيه/كجم (انخفاض 3.08 جنيه)

- الجبن الشيدر: 252.12 جنيه/كجم (انخفاض 2.07 جنيه)

أسعار الألبان :

- اللبن المجفف البودرة: 152.4 جنيه/كجم

- اللبن المعبأ: 41.22 جنيه/لتر

- اللبن السائب: 29.2 جنيه/كجم

فوائد منتجات الألبان لصحة الجسم :

منتجات الألبان أساسية في النظام الغذائي، فهي غنية بالكالسيوم، البروتين، الفيتامينات، والمعادن، وتساعد في:

1. تعزيز صحة العظام والأسنان.

2. بناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

4. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

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