أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الإثنين 5-8-2024 في الأسواق.. «كم سعر الجبن الرومي؟»

أسعار الألبان ومنتجاتها.. تسعى ربات البيوت يوميًا لمتابعة أسعار الألبان ومشتقاتها، حيث تُعد من الأساسيات الضرورية على المائدة اليومية أو الأسبوعية.

يوفر موقع «الموجز» تحديثات منتظمة اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، لأحدث أسعار الألبان ومشتقاتها في الأسواق المصرية، لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة للقراء على مدار الساعة.

- أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق:

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 136.31 جنيه.

- بلغ متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 250.62 جنيه.

- وصل متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي إلى حوالي 87.11 جنيه، بانخفاض قدره 5.06 جنيه.

- جاء متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 287.12 جنيه، بتراجع 13.68 جنيه.

- بلغ متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع حوالي 176.18 جنيه، بتراجع 5.67 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) حوالي 126.68 جنيه.

- وصل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) نحو 143.21 جنيه، بانخفاض 3.08 جنيه.

- جاء متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر حوالي 252.12 جنيه، بانخفاض قدره 2.07 جنيه.

لا يفوتك أسعار الألبان : تحديث جديد ليوم الإثنين 29 يوليو 2024

لا يفوتك خد فكرة .. ننشر أسعار الألبان في الأسواق المصرية اليوم الأحد 28 يوليو 2024

- أسعار الألبان اليوم في الأسواق:

- بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة نحو 152.4 جنيه.

- وصل متوسط سعر لتر اللبن المعبأ إلى حوالي 41.22 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 29.2 جنيه.

فوائد منتجات الألبان وأهميتها لصحة الجسم

تعتبر منتجات الألبان من المكونات الغذائية الأساسية في نظامنا الغذائي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل الحليب، الزبادي، الجبن، والزبدة.

1. غنية بالكالسيوم : تُعتبر منتجات الألبان من أهم مصادر الكالسيوم الذي يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام والأسنان.

2. غنية بالبروتين : تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن : تتضمن فيتامينات مثل A وD وB12، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

4. تحسن صحة الجهاز الهضمي : يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

5. تعزز صحة العظام والأسنان .

6. تساهم في بناء العضلات .

7. تقوي الجهاز المناعي .

8.تحسن صحة الجهاز الهضمي .

9. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

10. تخفض من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

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