بكام هتشتريها .. اعرف أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء 7-8-2024

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، في سوق العبور لتجارة الجملة بالتعاملات الصباحية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتوفر "الموجز " لمتابعيها أن يعرفوا كل ما يخص أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم وذلك ضمن خدماتنا المستمرة التي نقدمها للزوار في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة.

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2024

- يتراوح سعر الطماطم من 6 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس، من 14 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل، من 2.5 إلى 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكوسة، من 10 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر من 5 إلى 8 جنيهات.

- يبدأ سعر الفاصوليا من 25 إلى 35 جنيهًا.

يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 9 جنيهات.

- يبدأ سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي بلدي، من 4 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي من 4 إلى 8 جنيهات.

- يبدأ سعر الفلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 18 جنيهًا.

- يسعر الجريب فروت من 6 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 6 جنيهات.

- يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا.

- يبدأ سعر التفاح المصري من 20 إلى 40 جنيهًا.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي "كرتونة 20 كيلو" من 40 إلى 90 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 21 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.

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