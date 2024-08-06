أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. يعد سوق العبور واحدًا من أكبر الأسواق المركزية في مصر لتجارة الخضار والفاكهة بالجملة.

وبناءً على ذلك تشهد ‎أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-8-2024 في سوق العبور حالة من التباين بشكل ملحوظ نتيجة لتغيرات موسمية وعوامل اقتصادية متعددة، سنستعرض اليوم أسعار بعض الخضار والفاكهة في سوق العبور وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

‎أسعار الخضار والفاكهة اليوم

وسيطر التباين على أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور الذي يعتبر مرآة لحالة السوق الزراعي في مصر، ومتابعة أسعاره تعطي نظرة واضحة على الحالة الاقتصادية العامة وتأثيراتها على المستهلكين.

‎أسعار الخضار اليوم

وإليكم في البداية الموجز ينقل ‎أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 6-8-2024، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الطماطم بين 6 : 12 جنيهًا للكيلو

سعر البطاطس بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو

سعر البصل الأبيض بـ 2.5 : 12 جنيهًا للكيلو

سعر البصل الأحمر بـ 2.5 : 6.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 17 : 20 جنيهًا

سعر الجزر بدون عروش من 7 : 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا من 25 : 35 جنيهًا للكيلو

سعر الباذنجان البلدي 5 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 4 : 7 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان الأبيض من 4 : 7 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 7 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الرومي صوب 5 : 7 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 5 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 7 : 13 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 12 : 22 جنيهًا للكيلو

كما اشتملت سعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور على الأسعار الآتية أيضًا:

سعر الملوخية بين 4 : 6 جنيهات للكيلو

سعر الخيار صوب 3 : 17 جنيهًا للكيلو

سعر الخيار بلدي 6 : 12 جنيهًا للكيلو

أسعار البامية 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس بين 20 : 24 جنيهًا للكيلو

أسعار الثوم من 50 : 70 جنيهًا للكيلو

سعر اللفت 3 : 5 جنيهات للكيلو

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو

أسعار القثاء 7 : 10 جنيهات للكيلو

أسعار ورق العنب البناتي من 35 : 45 جنيهًا للكيلو

سعر بصل أخضر 10 جنيهات

سعر خس 7 جنيهات

سعر خس الكابوتشي 5 : 7 جنيهات

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه

سعر كرنب سلطة 20 : 25 جنيهًا

سعر كرنب أحمر 15 : 18 جنيهًا

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات

سعر البروكلي 9 : 15 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات

شبت 110 : 130 جنيهًا للكيلو

بقدونس 110 : 130 جنيهًا للكيلو

جرجير 110 : 130 جنيهًا للكيلو

كسبرة 110 : 130 جنيهًا للكيلو

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلوو).

سعر قرع عسل 24 : 72 جنيهًا

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم

وبجانب أسعار الخضار والفاكهة اليوم، ينقل الموجز ينقل ‎أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 6-8-2024، والذي جاء على النحو التالي:

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 10 : 18 جنيهًا للكيلو

وتراوح سعر ليمون بلدي من 4 : 10 جنيهات للكيلو

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 5 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أصفر 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أحمر 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب أسود 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر تفاح مصري بين 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 40 : 90 جنيهًا للكيلو

سجل سعر بلح رملي 15 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 17 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 15 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكانتلوب 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الشمام 10 : 14 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو عويس 20 : 45 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو هندي 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو تيمور 25 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو زبدية 17 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو بلدي 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو فونس 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو فص 40 : 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو دبشة 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو صديقة 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو جولك 18 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو سكري 13 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو بيض العجل 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو سنارة 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو تومي 18 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو فجر كلان 18 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 64 : 80 جنيهًا للواحدة

تراوح سعر البطيخ (2) من 42 : 56 جنيهًا للواحدة

تراوح سعر البطيخ (3) من 24 : 36 جنيهًا للواحد

سجل سعر خوخ بلدي عريشي 20 : 50 جنيهًا للكيلو

سجل سعر خوخ مستورد 50 : 0 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى خشابي 15 : 35 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 75 جنيهًا

تراوح سعر دوم 20 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 60 : 120 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 150 جنيهًا قفص.

سجل سعر موز مغربي 10 : 14 جنيهًا للكيلو

سجل سعر موز بيكو من 10 : 18 جنيهًا للكيلو

سجل سعر موز مستورد 40 : 60 جنيهًا للكيلو

سجل سعر موز صعيدي 8 : 12 جنيهًا للكيلو

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

ومن المعروف أن تباين أسعار الخضروات والفواكه اليوم تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر. يلجأ العديد من الأسر إلى تخطيط ميزانياتها بعناية لتلبية احتياجاتها الغذائية ضمن الإمكانيات المتاحة.

إقرأ أيضًا: