ننشر أسعار اللحوم والأسماك والفراخ والخضار في السوق المصري اليوم الاثنين

ننشر أسعار اللحوم والأسماك والفراخ والخضار في السوق المصري.. يلجأ الكثير من المواطنين لشراء وتخزين السلع الغذائية لضمان توفر احتياجاتهم. وفي هذا السياق، يقدم «الموجز» تحديثًا لأسعار اللحوم والأسماك والفراخ والبيض والخضار في السوق المصري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 .

أسعار اللحوم :

- الكندوز: 400-430 جنيهًا للكيلو

- الضأن: 350-400 جنيهًا للكيلو

- الجملي: 300-350 جنيهًا للكيلو

- الكبدة: 400-450 جنيهًا للكيلو

- اللحم المفروم: 400-460 جنيهًا للكيلو

- البيتلو: 380-450 جنيهًا للكيلو

أسعار منافذ وزارة الزراعة:

- بفتيك، عرق فلتو، عرق تربيانكو: 370 جنيهًا للكيلو

- كندوز ملبس: 330 جنيهًا

- مفروم ملبس: 300 جنيهًا

- كندوز أحمر: 350 جنيهًا

- مفروم أحمر: 330 جنيهًا

- إنتركوت، كبده إسكندراني، كبده بانيه: 350 جنيهًا

- لحم ضأن بلدي: 390 جنيهًا

أسعار منافذ وزارة التموين:

- اللحوم السودانية الطازجة: 225 جنيهًا

- اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا

- اللحوم السودانية المجمدة: 160 جنيهًا

لا يفوتك بكام أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

أسعار الأسماك :

- الجمبري الوسط: 276 جنيهًا للكيلو

- الجمبري الجامبو: 436 جنيهًا للكيلو

- سمك المرجان: 126 جنيهًا للكيلو

- البربوني: 147 جنيهًا للكيلو

- السبيط: 293 جنيهًا للكيلو

- البلطي الصغير: 65 جنيهًا للكيلو

- البلطي الأسواني: 86 جنيهًا للكيلو

- فيليه البلطي: 162 جنيهًا للكيلو

- سمك الثعابين: 240 جنيهًا للكيلو

- البلطي الممتاز: 90 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك المجمدة :

- الماكريل المجمد: 117 جنيهًا للكيلو

- السردين المجمد: 109 جنيهًا للكيلو

- سمك القاروص: 210 جنيهًا للكيلو

أسعار الفراخ والبيض :

- الفراخ البيضاء: 81 جنيهًا للكيلو

- الفراخ البلدي: 130 جنيهًا للكيلو

- الفراخ الحمراء: 103 جنيهًا للكيلو

- الفراخ الأمهات البيضاء: 73 جنيهًا للكيلو

- البانيه: 215 جنيهًا للكيلو

- كرتونة البيض الأبيض: 159 جنيهًا

- كرتونة البيض الأحمر: 162 جنيهًا

- كرتونة البيض البلدي: 148 جنيهًا

أسعار الخضار :

- الطماطم: 18 جنيهًا للكيلو

- البطاطس: 25 جنيهًا للكيلو

- الليمون البلدي: 27 جنيهًا للكيلو

- خيار الصوب: 16 جنيهًا للكيلو

- الملوخية: 15 جنيهًا للكيلو

- الليمون الأضاليا: 25 جنيهًا للكيلو

- اللفت: 9 جنيهًا للكيلو

- الكوسة: 20 جنيهًا للكيلو

- البصل: 11 جنيهًا للكيلو

- الكرنب: 35 جنيهًا للحبة

أسعار الفواكه :

- البرتقال الصيفي: 10-18 جنيهًا

- الجريب فروت: 9-11 جنيهًا

- الليمون البلدي: 13-15 جنيهًا

- العنب الأسود: 20-35 جنيهًا

- التفاح المصري: 20-40 جنيهًا

- التفاح الأمريكي الإيطالي: 40-90 جنيهًا

- المانجو الزبدية: 20-25 جنيهًا

- المانجو البلدي: 18-20 جنيهًا

- التين: 30-35 جنيهًا

- الجوافة: 20-25 جنيهًا.

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