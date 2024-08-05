ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5-8-2024

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 5 اغسطس 2024.. في ظل التوترات حول استقرار السوق ، أصبحت أسعار الحديد والأسمنت محور اهتمام التجار والمستهلكين الذين يسعون للشراء خوفًا من انخفاض كبير في الأسعار مستقبلاً مما قد يتسبب في خسائر.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5-8-2024

يوفر "الموجز" جدولاً مفصلاً لـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم في القاهرة، مما يمكن المستهلكين من مقارنة الأسعار بين الشركات المختلفة.

بلغ متوسط أسعار الحديد الاستثماري 40451.25 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 1151.25 جنيه.

سعر حديد عز وصل إلى 41560.44 جنيهًا للطن بزيادة 77.11 جنيه.

يمكن أن تزيد أسعار الحديد للمستهلك بين 500 إلى 1000 جنيه عند التجار والموزعين.

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سجل حديد بشاي والمصريين سعر 41 ألف جنيه للطن، والكومي والعشري 38 ألف جنيه للطن، في حين بلغ سعر مصر ستيل وبيانكو 38 ألف جنيه للطن. أما حديد العتال والجيوشي فسجلوا 39 ألف جنيه للطن، وحديد المعادي والمراكبي 41 ألف جنيه للطن، وحديد عطية 38.500 جنيه للطن.

أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية تبدأ من 37 ألف جنيه، بينما المصانع المدرفلة تبلغ 42 ألف جنيه للطن.

فيما يخص الأسمنت، استقر سعر الأسمنت الرمادي عند 2316.32 جنيهًا للطن، بزيادة 116.32 جنيه. وسجل أسمنت المسلح 2000 جنيه للطن، والنصر 1920 جنيهًا، وجنوب الوادي 1930 جنيهًا، والعسكري 1950 جنيهًا، والنهضة 2270 جنيهًا، والسويدي 2100 جنيهًا.

تكاليف نقل الحديد والإسمنت للمستهلك الأسعار الاشتراطات :

تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل التي تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه للحديد، وبين 100 إلى 200 جنيه للأسمنت.

تختلف الأسعار حسب المنطقة وتكاليف النقل مع اشتراط الدفع نقدًا أو عبر دفعات قصيرة الأجل.

ما هو الحديد؟

الحديد هو مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يحتوي على أكاسيد الحديد بألوان مختلفة ويُصهر في أفران لفصل المعدن.

ما هو الأسمنت؟

الأسمنت هو مسحوق رمادي يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب بمرور الوقت ويستخدم في تصنيع الخرسانة. ينقسم إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي.

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