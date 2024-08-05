أسعار السيراميك اليوم الإثنين 5-8-2024..البورسلين بكام؟

أسعار السيراميك اليوم..يحرص اصحاب الشقق و العقارات عند شراء شقة سكنية جديدة والبدء في تشطيبها استعدادًا للسكن، أو في حالات الرغبة في تجديد المنزل إلى معرفة أسعار السيراميك والبورسيلين اليوم, لكي يختيار الأنسب له حسب الميزانية المحددة.

أسعار السيراميك اليوم

يرصد "الموجز"أسعار السيراميك اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 في الأسواق المحلية, وجاءت الأسعار على النحو التالي:

متوسط أسعار السيراميك اليوم

تنوعت أسعار السيراميك بشكل عام على النحو التالي:

بلغ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

قدر سعر حائط المطبخ الليزر بـ 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

وصلت أسعار السيراميك فرز أول اليوم:

سجل سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول 144 جنيهًا.

قدر سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول بـ 116 جنيهًا.

جاء سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول بـ 95 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك عادي كسر إلى 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا. وكانت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي إلى 130 جنيهًا.

سجل سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا.

قدر سعر متر السيراميك العادي بـ 65 جنيهًا.

جاء سعر متر السيراميك رويال بـ 135 جنيهًا.

سجل سعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

قدر سعر متر السيراميك ليسيكو بـ 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا. وكانت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك رويال إلى 63 جنيهًا.

تراوح سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

قدر سعر متر سيراميك ليسيكو بـ 80 جنيهًا.

أسعار البورسلين اليوم

اشتملت أسعار السيراميك اليوم على البورسلين من الأنواع التالية:

بلغ سعر بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

وصل سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر إلى 192 جنيهًا.

قدر سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات بـ 192 جنيهًا.

جاء سعر بورسلين منقط للأرضيات بـ 203 جنيهات للمتر.

حدد سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بـ 209 جنيهات.

وصل سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات إلى 209 جنيهات.

كيفية معرفة الفرق بين الفرز الأول والثاني

يعرف الفرق بين السيراميك الفرز الأول والثاني من خلال حجم البلاطة، فالفرز الأول دائما ما تميز بكبر حجم البلاطة المستخدمة, كما يتميز الفرز الأول أيضًا بسلامة السطح، فإذا كان سطح السيراميك سليما وليس به خدوش كان في أغلب الأحيان فرزا أولا، أما إذا كان به خدوش أو ظهر على السطح أي عيوب كان فرزا ثانيًا.

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