أسعار أكوا بارك الجلالة 2024.. تعرف على التفاصيل الكاملة

يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة أسعار أكوا بارك الجلالة، لتقضية يوم ممتع في الألعاب المائية، في ظل ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

ويقوم العديد من المواطنين بالبحث عن أسعار أكوا بارك الجلالة بالعين السخنة لمعرفة جميع الأسعار المتاحة، لقضاء يوم ممتع مع أفراد الأسرة، حيث تعد أكوا بارك الجلالة من أكثر الأماكن التي تحتوي على ألعاب مائية للاستمتاع.

أسعار أكوا بارك الجلالة للأعمار المختلفة 2024

وينشر لكم الموجز أسعار أكوا بارك الجلالة على النحو التالي:

-تذكرة شخص بالغ (10 سنوات فأكبر) - أيام منتصف الأسبوع 650 جنيهًا

-تذكرة طفل (3: 10 سنوات) - أيام منتصف الأسبوع 600 جنيهًا.

-تذكرة شخص بالغ (10 سنوات فأكبر) - أيام نهاية الأسبوع 700 جنيهًا

-تذكرة طفل (3: 10 سنوات) - أيام نهاية الأسبوع 650 جنيهًا.



أكوا بارك الجلالة





التفاصيل الكاملة لـ اكوا بارك الجلالة

تضم ملاهي أكوا بارك العديد من الألعاب المائية الترفيهية، والتي تنارك جميع الاعمار من الصغار والكبار، مثل لعبة الساقية القلابة، وكذلك لعبة الباليرينة.

كما توجد العديد من الألعاب الىخرى مثل لعبة العربات المتصادمة ولعبة الترنيدوا ولعبة مركب القراصنة ولعبة السلاسل، ولعبة الأوربت، وألعاب الأطفال.



الجلالة أكوا بارك

ويتواجد أيضًا لمن يرغب في قضاء وقت ممتع وهادئ أن يتواجد في حمامات سباحة سواء الكبار أو الصغار.

يحتوي فندق الجلالة على مطعم وحديقة في العين السخنة ويضم مكان الإقامة هذا غرفًا عائلية، كما يوفر للضيوف تراسًا شمسيًا ويوفر أيضًا مكان الإقامة ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف وخدمة تخزين الأمتعة للضيوف.



تحتوي جميع الغرف في الفندق على تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن وحمام خاص، كما يوفر الجلالة بعض الوحدات المطلة على البحر ، والغرف مجهزة بشرفة. تم تجهيز جميع الغرف في مكان الإقامة ببياضات أسرّة ومناشف.



يقع اكوا بارك الجلالة بمواجهة الشاطئ في العين السخنة، وهو مكان إقامة مصنف 5 نجوم يضم مسبحاً خارجياً وحديقة وتراس، كما يوفر مكان الإقامة هذا حديقة مائية للضيوف، بالإضافة إلى خدمة الغرف، فيما يتوفر مطعم يقدم المأكولات الشرق أوسطية، بالإضافة إلى مواقف خاصة للسيارات مجاناً.



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