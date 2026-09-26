محافظ سوهاج يُحيل واقعة طرد سيدة من حديقة عامة للتحقيق ويؤكد:الدخول بالمجان

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة قانونية وفنية مكبرة لفحص واقعة قيام عامل بأحد الكافتيريات المؤجرة بحديقة عامة بطرد سيدة ومنعها من التواجد داخل الحديقة، مشدداً على محاسبة المسؤولين عن هذا التصرف غير القانوني فور انتهاء التحقيقات.

وأكد المحافظ ، أن جميع الحدائق العامة مفتوحة بالمجان وبشكل كامل لكل المواطنين، وأنه لا يحق لأي جهة أو مستأجر منع المواطنين من الاستمتاع بالمساحات الخضراء والخدمات العامة التي تكفلها الدولة كحق أصيل لهم.

ووجهت المحافظة في بيان رسمي لها تحذيرات شديدة اللهجة لجميع مستأجري الكافتيريات والحدائق العامة والحاصلين على حق الانتفاع بها، مفادها أن أي تجاوز في حق المواطنين، أو محاولة لفرض رسوم غير قانونية، أو استغلال المساحات العامة لحسابات خاصة، سيواجه بفسخ التعاقد فوراً وسحب حق الانتفاع مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة بدأت عملها بالفعل بمعاينة موقع الحديقة، وسماع أقوال شهود العيان، ومراجعة بنود التعاقد مع مستأجر الكافتيريا، لرفع تقرير نهائي للمحافظ لاتخاذ القرار الرادع لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة.