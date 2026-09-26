موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 رسميًا.. أماكن الصرف والاستعلام عن المعاش

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، إذ يترقب أصحاب المعاشات والمستحقون موعد إتاحة مستحقاتهم المالية، وطرق صرفها من المنافذ المختلفة.

وتُصرف معاشات شهر أكتوبر 2026 وفق المواعيد الدورية المعمول بها، مع استمرار إتاحة المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة، إلى جانب الاستفادة من وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمستحقين.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026

بحسب المواعيد المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا للنظام المتبع لصرف المعاشات في بداية كل شهر.

ويستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون الحصول على مستحقاتهم المالية اعتبارًا من الموعد المحدد، دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية الشهر، مع إمكانية استخدام أكثر من وسيلة لصرف المعاش وفقًا للبطاقة أو الوسيلة المتاحة لكل مستفيد.

ويأتي صرف معاشات أكتوبر 2026 بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها للمعاشات اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، وفقًا للقواعد المنظمة لصرف المعاشات.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من الوسائل التي يمكن من خلالها صرف معاشات شهر أكتوبر 2026، بما يتيح للمستحقين الحصول على مستحقاتهم من الأماكن الأقرب إليهم.

وتشمل أماكن ووسائل صرف المعاشات ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة.

التابعة للبنوك المختلفة. ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

منافذ شركة فوري المنتشرة في مختلف المناطق.

استخدام بطاقات «ميزة» في منافذ الصرف المتاحة.

وسائل الصرف الإلكتروني التي تتيحها الجهات المختصة للمستحقين.

وينصح أصحاب المعاشات بالتأكد من صلاحية بطاقة الصرف الخاصة بهم قبل التوجه إلى منافذ الحصول على المستحقات، لتجنب أي مشكلات قد تعوق عملية صرف المعاش.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026

يمكن للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني والخدمات المرتبطة بالمعاش من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتوفر الهيئة عبر منصتها الإلكترونية عددًا من الخدمات التي تساعد أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين في الحصول على المعلومات الخاصة بملفاتهم التأمينية، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الهيئة في بعض الحالات.

ويمكن للمستفيد الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واختيار الخدمة المطلوبة، ثم إدخال البيانات اللازمة للاستعلام وفقًا لنوع الخدمة المتاحة.

تفاصيل تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وفي سياق متصل، شهد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تعديلات تتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.

وتضمنت التعديلات الجديدة تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للأقساط المستحقة للهيئة، بما يرتبط بالتزامات الدولة تجاه نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ونص تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة، خلال العام المالي 2025/2026، بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه.

كما نص التعديل على زيادة قيمة القسط بنسبة مركبة تبلغ 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2027، وصولًا إلى نسبة زيادة مركبة تبلغ 7% اعتبارًا من 1 يوليو 2029.

زيادة مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات

وتضمنت التعديلات كذلك إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد الأقساط لمدة تصل إلى 50 عامًا.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم الالتزامات المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبما يستهدف دعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات والوفاء بالالتزامات المقررة قانونًا تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

وبذلك يظل موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 مقررًا اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، مع إتاحة صرف المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك والبريد المصري، إلى جانب منافذ فوري وبطاقات «ميزة»، وفقًا لوسيلة الصرف المتاحة لكل مستفيد.