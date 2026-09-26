محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر.. اتحاد الكرة يكشف السبب قبل مواجهة جنوب السودان

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، تفاصيل مغادرة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وأوضح اتحاد الكرة أن قرار مغادرة محمد صلاح للمعسكر جاء بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن اللاعب لن يشارك في مباراة جنوب السودان، في ظل إقامة اللقاء على أرضية من النجيل الصناعي «الترتان».

اتحاد الكرة يكشف سبب مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجهاز الفني لمنتخب مصر اتفق بشكل مسبق مع محمد صلاح على إراحته خلال مواجهة جنوب السودان، وذلك قبل مباراة الفراعنة أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

ويأتي القرار في إطار حرص الجهاز الفني على تجنب تعرض محمد صلاح لأي إصابة محتملة، خاصة أن المباراة المقبلة ستقام على ملعب من النجيل الصناعي في مدينة جوبا، وهو ما دفع الجهاز الفني واللاعب إلى الاتفاق على عدم مشاركته في اللقاء.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر لا ترتبط بأي خلافات مع حسام حسن، وإنما تأتي وفق اتفاق مسبق بين الطرفين، بهدف الحفاظ على سلامة اللاعب والاستفادة من خدماته في الاستحقاقات المقبلة.

محمد صلاح شارك 60 دقيقة أمام أنجولا

وكان محمد صلاح قد شارك أساسيًا مع منتخب مصر في مواجهة أنجولا، التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وخاض قائد الفراعنة نحو 60 دقيقة خلال المباراة، قبل أن يقرر حسام حسن استبداله والدفع بأحمد سيد زيزو بدلًا منه.

وانتهت مواجهة مصر وأنجولا بالتعادل السلبي، ليحصل المنتخب الوطني على نقطة واحدة في بداية مشواره بالتصفيات، في المجموعة التي تضم إلى جانب مصر كلًا من أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

وأثار استبدال محمد صلاح خلال المباراة اهتمام الجماهير، خصوصًا مع ظهور اللاعب متأثرًا أثناء خروجه من أرض الملعب، إلا أن الجهاز الفني أكد أن التغيير جاء لأسباب فنية، فيما لم تشر المعطيات المعلنة إلى وجود أزمة بين قائد المنتخب وحسام حسن.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في مدينة جوبا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى جنوب السودان يوم 27 سبتمبر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، على أن يخوض الفراعنة المباراة في ظل غياب محمد صلاح، بعد الاتفاق على إراحته بسبب طبيعة أرضية الملعب.

ويبحث المنتخب المصري عن تحقيق انتصاره الأول في التصفيات، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الافتتاحية، في ظل رغبة الجهاز الفني في جمع أكبر عدد من النقاط خلال مشوار التأهل إلى البطولة القارية.

هل يشارك محمد صلاح في المباريات المقبلة؟

وتشير ترتيبات الجهاز الفني إلى أن قرار إراحة محمد صلاح أمام جنوب السودان مرتبط بطبيعة أرضية الملعب، وليس بغياب اللاعب عن المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود قائد الفراعنة للمشاركة مع منتخب مصر في الاستحقاقات التالية، وفقًا لبرنامج الجهاز الفني وحالته البدنية، بعد تجنب المخاطرة به على أرضية النجيل الصناعي في جوبا.

وبعد الانتهاء من مواجهة جنوب السودان، يعود منتخب مصر إلى القاهرة استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

ويظل محمد صلاح أحد أبرز عناصر منتخب مصر، ولذلك يحرص الجهاز الفني على التعامل مع مشاركاته وفق حسابات بدنية وفنية، خاصة مع ارتباط اللاعب بمباريات متتالية مع ناديه على مدار الموسم.

ترتيب منتخب مصر في بداية التصفيات

وحصد منتخب مصر نقطة واحدة من مباراته الأولى أمام أنجولا، بعد التعادل دون أهداف، بينما يسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز في الجولة الثانية أمام جنوب السودان لتعزيز موقفهم في المجموعة الثانية.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في حصد النقاط خلال المباريات المقبلة، قبل استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وبذلك، فإن مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر قبل مباراة جنوب السودان جاءت وفق قرار متفق عليه مسبقًا مع الجهاز الفني، بسبب إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي، مع التأكيد على عدم وجود أزمة أو خلاف وراء مغادرة قائد الفراعنة للمعسكر.