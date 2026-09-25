حملات مكثفة لمتابعة العمل ومستوى الخدمات وفحص الشكاوى ببعض القطاعات ببنى سويف

فى إطار خطة محافظة بنى سويف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لرصد أوجه القصور وسرعة التعامل معها، واصلت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة تحت إشراف د.أشرف حماد، جولاتها الميدانية على الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة ومديريات الخدمات، خلال الفترة من 2 إلى 21 سبتمبر 2026، لمتابعة عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التموين والصحة والتعليم والري والنظافة والإشغالات، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

حيث شملت أعمال المتابعة المرور على عدد من المخابز البلدية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة بدائرة مركز ومدينة بنى سويف، بالتعاون مع حماية المستهلك بمديرية التموين وإدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة.

وفي مركز ببا، تابعت الإدارة إحدى الشكاوى الواردة عبر مواقع البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، بشأن قيام أحد المواطنين بقرية الضباعنة بطنسا بإلقاء مخلفات مزرعة الدواجن الخاصة به في الترع، حيث تم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا رفع المخلفات الملقاة على جانبي ترعة الشراهنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد بالشكوى، كما تم فحص شكوى أخرى بشأن قيام أحد المواطنين بالقرية ذاتها بتدوير زيت الطعام وإعادة بيعه للأهالي، حيث جرى التنسيق مع مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تضمنت أعمال المتابعة المرور على عدد من المخابز البلدية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة بمركز ومدينة الواسطى، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، مع استمرار المتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة المختلفة.

وفي القطاع الصحى، تابعت الإدارة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية، من خلال المرور على الوحدتين الصحيتين بقريتى تل ناروز والزرابي بمركز بني سويف، إلى جانب المرور على الوحدة الصحية بطنسا بني مالو بمركز ببا، والوحدة الصحية بمنشأة عاصم بمركز بني سويف، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الاحتياجات اللازمة.

وفي قطاع التعليم، شملت أعمال المتابعة المرور على مدرستي محمود هريدي الإعدادية بنات والنويرة الثانوية بنات بمركز إهناسيا، حيث تمت متابعة تسليم الكتب الدراسية والانتهاء من إعداد قوائم الطلاب وجداول الحصص، فضلًا عن توريد وتسليم أجهزة التابلت لمدرسة النويرة الثانوية. كما تم المرور على مدرسة الشهيد محمد سيد الابتدائية بنين ومدرسة الشهداء الإعدادية بنين بقرية طنسا، ومدرسة بني أحمد الابتدائية المشتركة بقرية بني أحمد بمركز ببا، إلى جانب متابعة مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة ورياض الأطفال ومدرسة الزيتون الابتدائية بنين بقرية الزيتون بمركز ناصر.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، شملت المتابعة عددًا من المخابز البلدية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة، بالتعاون مع إدارة تموين إهناسيا وحماية المستهلك والإدارة البيطرية ومكتب مراقبة الأغذية بإهناسيا، وذلك في إطار استمرار الرقابة على الأسواق والأنشطة الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المقررة.

كما تابعت الإدارة بمدينة بنى سويف أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين، وفحصت شكوى واردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية بشأن حجز المياه في جزء من مصرف إسلام بحي الأزهري، وما ترتب على ذلك من انبعاث روائح كريهة وتراكم للقمامة، حيث تم التنسيق مع مديرية الري والطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإنهاء الأعمال الجاري تنفيذها بالبدالة التابعة للري، ودراسة مدى إمكانية تنفيذ محور مروري بنهاية مصرف إسلام بطول 180 مترًا على المصرف من عدمه، فضلًا عن التأكيد على ضرورة رفع المخلفات بطول المصرف.

وفي مدينة الفشن، رصدت أعمال المتابعة مستوى النظافة والإشغالات بعدد من الشوارع، حيث تم رفع القمامة والمخلفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات، مع تكثيف تواجد مسؤولي قسمي الإشغالات والنظافة بصورة مستمرة بالشارع.