محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر

أدى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وأئمة وزارة الأوقاف، وجموع المصلين.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان «البيئة.. نعمة ربانية ومسؤولية إنسانية»، وتناولت أهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، باعتبارها نعمة من نعم الله تستوجب شكرها بالحفاظ عليها، والتأكيد على مسؤولية كل فرد في حماية البيئة والحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر عليها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ سوهاج على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إليهم بشكل مباشر، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجّه المسؤولين المعنيين بدراسة ما تم طرحه من مطالب، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يسهم في سرعة التعامل مع احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.