قيادات طبية تشارك الإعلامي أحمد موسى احتفاله بالشفاء في قرية شطورة بسوهاج

شارك عدد من القيادات الطبية والتنفيذية بمدينة طهطا، بسوهاج الإعلامي أحمد موسى احتفاله بمناسبة تماثله للشفاء، وذلك خلال الحفل الذي أقامه في مسقط رأسه بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

أحمد موسي وقيادات الصحة

وكان في مقدمة الحضور الدكتور أحمد جمال وكيل مديرية الشؤون الصحية بسوهاج والدكتور أحمد حراز، مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور أندرو جرجس جاد، نائب مدير الإدارة الصحية بطهطا، والدكتور أحمد زيد، مدير مستشفى طهطا العام،

الاستاذ مصطفى شحاته مدير الشؤون المالية والإدارية

بالإضافة إلى الأستاذ ممدوح التمساح، مدير العلاقات العامة والإعلام وعضو المكتب الفني بالإدارة الصحية بطهطا.

الدكتور أحمد جمال

أحمد موسي وممدوح التمساح

كما شهد الحفل حضور عدد كبير من القيادات والشخصيات العامة والسياسية وممثلي عدد من الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من أهالي القرية وأصدقاء الإعلامي أحمد موسى، الذين حرصوا على مشاركته فرحته بالشفاء والاطمئنان عليه.

وجاءت الاحتفالية في أجواء يسودها الود والمحبة، حيث قدم الحاضرون التهنئة للإعلامي أحمد موسى بمناسبة تعافيه، متمنين له دوام الصحة والعافية، والعودة لممارسة نشاطه الإعلامي بصورة طبيعية.

وشهدت قرية شطورة حضورًا لافتًا خلال الاحتفالية، التي جاءت تعبيرًا عن فرحة الأهل والأصدقاء ومحبي الإعلامي أحمد موسى بسلامته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.