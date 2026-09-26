وظائف بنك مصر 2026.. الشروط والخبرات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عن توافر فرصة عمل جديدة ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لشغل وظيفة Senior Relationship Manager [Small & Midcap]، في إطار سعي البنك إلى استقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات المصرفية في مجالات إدارة علاقات العملاء والائتمان والخدمات المصرفية.

وتستهدف وظائف بنك مصر 2026 أصحاب الخبرات العملية في القطاع المصرفي، ممن يمتلكون المعرفة اللازمة بإدارة المحافظ الائتمانية، وتطوير العلاقات مع العملاء، إلى جانب القدرة على التنسيق مع مختلف قطاعات البنك لتقديم حلول مصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء.

تفاصيل وظيفة بنك مصر الجديدة 2026

تتمحور الوظيفة المعلنة حول إدارة علاقات العملاء ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتولى شاغل الوظيفة مسؤولية متابعة العملاء داخل المحفظة المخصصة له، والعمل على تنمية العلاقات المصرفية وزيادة فرص الأعمال.

كما تشمل مسؤوليات الوظيفة إعداد خطط الحسابات، ومتابعة ربحية العملاء وحصة البنك من تعاملاتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع مديري المنتجات والفرق المختلفة داخل البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المناسبة.

ويشارك شاغل الوظيفة كذلك في إدارة دورة المبيعات بداية من تقديم العروض للعملاء وحتى التفاوض بشأن العقود، مع العمل على اكتشاف فرص جديدة للأعمال واستقطاب عملاء جدد في القطاعات المستهدفة.

مهام ومسؤوليات Senior Relationship Manager

حدد بنك مصر مجموعة من المهام التي تقع ضمن مسؤوليات شاغل وظيفة Senior Relationship Manager [Small & Midcap]، ومن أبرزها:

متابعة ربحية العملاء وحصة البنك من تعاملاتهم، والعمل على تعزيز فرص البيع المتبادل بالتنسيق مع مديري المنتجات.

استكمال مذكرات الائتمان ودعم المحللين في إعدادها، إلى جانب المشاركة في لجان الائتمان.

إعداد خطط الحسابات والمشاركة في المناقشات والاجتماعات مع العملاء.

التعاون مع فرق العمل ومديري المنتجات لتصميم حلول مصرفية تلائم احتياجات العملاء.

متابعة المراجعات السنوية للعملاء وتحديد فرص التطوير والنمو المحتملة.

تقديم التوجيه والدعم للمحللين في المهام اليومية، بما يشمل إعداد مذكرات الائتمان وخطط الحسابات والتعامل مع أنظمة CCS.

تطوير المهارات الإدارية بما يساعد على التأهل لتولي مناصب قيادية مستقبلًا.

إدارة علاقات العملاء داخل المحفظة المخصصة بالتعاون مع قائد الفريق.

إدارة دورة المبيعات بالكامل، بداية من تقديم العروض وحتى التفاوض على العقود.

تحديد فرص الأعمال والعملاء المحتملين، مع التركيز على القطاعات التي يستهدفها البنك.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر 2026

يتطلب التقديم على الوظيفة الجديدة في بنك مصر توافر مجموعة من الشروط والخبرات المهنية، وعلى رأسها امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 8 سنوات في المجالات ذات الصلة.

كما يشترط البنك الحصول على Credit Course، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية للتقدم إلى الوظيفة المعلنة، إلى جانب امتلاك المتقدم المعرفة والخبرة اللازمتين للعمل في مجال إدارة العلاقات والائتمان.

المهارات المطلوبة في المتقدمين

تتضمن شروط وظائف بنك مصر 2026 عددًا من المهارات المهنية والشخصية التي يحتاج إليها المتقدم لشغل وظيفة مدير علاقات العملاء، ومن بينها امتلاك قدرات قوية في التحليل وحل المشكلات، فضلًا عن مهارات التواصل والتفاوض.

ويحتاج المتقدم أيضًا إلى معرفة شاملة بالمنتجات المصرفية المختلفة، بما في ذلك التمويل وإدارة النقد الأجنبي والخزانة والخدمات المصرفية الاستثمارية وغيرها من المنتجات.

كما تشمل المتطلبات فهم سياسات مخاطر الائتمان وآليات هيكلة التسهيلات، إلى جانب القدرة على متابعة مراكز المنافسين من حيث الأسعار والمنتجات والخدمات التي يقدمونها للعملاء.

ويُفضل كذلك أن يمتلك المتقدم فهمًا جيدًا للبيئة الاقتصادية والسياسية والتجارية في المنطقة، مع القدرة على تحليل احتياجات العملاء والتعامل معها بدقة.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر 2026

يمكن للراغبين في التقديم على وظيفة بنك مصر الجديدة الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم إلكترونيًا من خلال الصفحة الرسمية للبنك عبر منصة لينكد إن.

ويتمكن المتقدم من إرسال سيرته الذاتية عبر المنصة الإلكترونية، مع إمكانية متابعة حالة طلب التوظيف من خلال الحساب الشخصي على لينكد إن، وفقًا للإجراءات المتاحة لدى البنك.

وتأتي الوظيفة الجديدة ضمن فرص التوظيف في البنوك 2026 التي تستهدف أصحاب الخبرات المصرفية، خاصة العاملين في مجالات إدارة علاقات العملاء والائتمان وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.