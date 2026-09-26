شيطان التفاصيل في نيويورك... صفقات الظل التي رسمت ملامح النظام العالمي الجديد

القصة لم تبدأ في أروقة الأمم المتحدة، ولا في قاعات الاستقبال الرسمية، بل بدأت قبل ذلك بكثير؛ حين أدرك الطرفان ،الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تملكه من ثقل ترسانتها ونفوذها المالي، والصين التى تمتلك أكبر أحتياطى نقدى فى العالم مما يمنحها قدرة هائلة على حماية عملتها وتوجيه السياسات المالية العالمية.



إن الصدام المباشر لن يترك فائضاً لأحد للتمتع بالنصر. وما جرى في هذا اللقاء الثنائي الثاني خلال أشهر قليلة لم يكن مجرد استكمال لحديث سابق، بل كان إدارة لأزمة الوجود وعملاً شاقاً لضبط الإيقاع بين قوة تخشى التراجع وقوة تصعد بثبات.

المفاوضات لم تكن نزهة كلامية ، لقد جلس القائدان، ومعهما مستشارو الأمن القومي ورجال الظل في مجالس الاستخبارات، وكل طرف يمسك بيده ملفات لا تحتمل المناورة.



كان التركيز الأمريكي منصباً على نقطتين حرجتين

السيطرة التكنولوجية وأشباه الموصلات ، حيث تحاول واشنطن إبطاء القفزات التكنولوجية الصينية دون الدفع ببكين إلى حظر كامل للمعادن النادرة التي تحتاجها الصناعات الغربية الحساسة.



الملفات الجيوسياسية الملتهبة ، وفي مقدمتها مسألة أمن الطاقة، وطرق التجارة البحرية، والضغط على الملفات الشرق أوسطية والإقليمية المعقدة.

في المقابل، دخل الزعيم الصيني إلى هذه المفاوضات مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة؛ الصين لا تريد حرباً باردة جديدة تشل اقتصادها، ولكنها في الوقت نفسه ترسم خطوطاً حمراء لا يقبل التنازل عنها، وفي مقدمتها ملف تايوان وسيادة الاقتصاد الصيني.

المؤشر العام للمفاوضات كان أقرب إلى هدنة الأقوياء، أو ما يمكن وصفه بـ إدارة التنافس لئلا يتحول إلى الانتحار الشامل.

ما تم التوصل إليه ليس حلفاً ولا مصالحة تاريخية، بل هو صفقة تفاهمات وظيفية تخضع لتقسيم النفوذ والمصالح.

وتتلخص التفاهمات الحقيقية التي دارت بعيداً في ثلاثة محاور رئيسية:

التوازن الاقتصادي وسلاسل الإمداد ، اتفق الطرفان على إيجاد صيغة تضمن عدم انهيار سلاسل التوريد العالمية، أمريكا تحتاج إلى السلع الصينية وخفض نسب التضخم الداخلي، والصين تحتاج إلى الاستمرار في الأسواق الغربية لضمان معدلات النمو الداخلي والتوازن المالي.

أمن الطاقة والخطوط البحرية ، جرى توافق غير معلن على حماية الممرات المائية الحيوية من مضيق ملاقة إلى مضيق هرمز وباب المندب لضمان تدفق النفط والتجارة العالمية، وهو الملف الذي تخشى بكين وواشنطن على حد سواء أن يؤدي اضطرابه إلى كوارث اقتصادية لا تُحمد عقباها.



الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ، فتح الزعماء قنوات اتصال مباشرة بين القيادات العسكرية والاستخباراتية للسيطرة على مخاطر الهجمات السيبرانية وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، تلافياً لأي خطأ غير مقصود قد يطلق شرارة مواجهة مسلحة.



هذا اللقاء لم يكن خياراً ، بل كان ضرورة فرضتها التحولات على الأرض، واشنطن أدركت أن سياسة التضييق الشامل على الصين لها حدود وقدرة التحمل الغربية لها سقف، خصوصاً مع انشغال واشنطن بأزمات متعددة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وبكين في المقابل تسعى لتجنب أي صدام مباشر في هذه المرحلة لتستكمل عملية التحول التكنولوجي الداخلي وبناء البدائل المالية الدولية باليوان الصيني.

إن ما حدث في هذا اللقاء هو إرساء لخط ساخن جديد بين البيت الأبيض وبكين، يقدم الوقاية السياسية لمنع الاحتكاك المباشر في بحر الصين الجنوبي أو فوق أراضي تايوان ، إنه نوع من فرض قواعد اللعبة على التنافس الدولي، ليبقى هذا التنافس محصوراً في الميدان الاقتصادي والتكنولوجي دون الانزلاق إلى المواجهة العسكرية المباشرة.

وتداعيات هذه المفاوضات السرية وتفاهماتها لن تقف عند حدود واشنطن وبكين، بل ستشكل معادلات العالم بأسره خلال السنوات المقبلة:

تفاهم واشنطن وبكين على استقرار خطوط الطاقة سيعني ضغطاً كبيراً لتهدئة النزاعات المسلحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، حيث لا مصلحة لأي من العملاقين في تعطل إمدادات النفط التي تحتاجها الصناعات الشرقية والغربية.

يعطي هذا التفاهم إشارة طمأنة للأسواق العالمية، وخفضاً لمعدلات المخاطر السياسية التي كانت تهدد بانهيارات مالية وتذبذبات حادة في أسعار الطاقة والمعادن.

ستستمر الدول النامية ودول الجنوب في المناورة بين القطبين، لكن دون أن تراهن على انفجار قريب بينهما، فاللعبة أصبحت لعبة تجميع نقاط على المدى الطويل وليس ضربة قاضية خاطفة.

إن التاريخ يتأمل هذه اللحظة بعيون مفتوحة، فنحن لسنا أمام نهاية الصراع الصيني الأمريكي، ولا أمام سلام دائم يُكتب على ورق برّاق ، نحن أمام هدنة قاطعي طريق في الغابة العالمية، كل طرف يحمل سلاحه خلف ظهره، لكنه يمد يده للمصافحة لأنه يعلم أن استخدام السلاح يعني هلاك الجميع.



لقد برهنت مفاوضات نيويورك وقمة القائدين أن العالم دخل بالفعل مرحلة جديدة من التوازنات الحذرة؛ مرحلة لا مكان فيها للشعارات البراقة، بل للحسابات المادية المجرّدة، وللغة الأرقام، وأوراق القوة الاستراتيجية المخبأة في أدراج صانعي القرار في واشنطن وبكين.