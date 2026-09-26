تأمين بنى سويف يواصل تنفيذ برامجه التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الطبية

الإنعاش القلبى الرئوى:

واصل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف تنفيذ برامجه التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن خطة الهيئة في مجال دعم وتطوير الكوادر الطبية ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية.

حيث تم عقد برنامج تدريبي بعنوان «الإنعاش القلبي الرئوي (أساسي)» شارك فيها 450 متدربا من هيئة التمريض بالمستشفى والعيادات، وحاضر خلاله الدكتور شريف مجدي جمال، استشاري القلب والقسطرة بالمستشفى التخصصي ومدرب معتمد للإنعاش القلبي الرئوي من جمعية القلب الأمريكية، بجانب تنفيذ برنامج تدريبي حول «التفاعلات الدوائية»، استهدف 30 من الصيادلة، وحاضر خلاله الأستاذ الدكتور باسم أنور شحاته، عميد كلية الصيدلة سابقًا ورئيس قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة الأهلية ببني سويف حاليًا.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن التدريب يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العاملين، مؤكدًا استمرار الفرع في التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف مختلف الفئات والتخصصات الطبية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية.

وأشار" يحيى" إلى الاهتمام الواضح بالتدريب باعتباره استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري، وأحد أهم الأدوات لتحسين جودة الخدمة الصحية وتعزيز سلامة المرضى، مؤكداً الحرص على أن تكون البرامج التدريبية مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للعمل، وأن تمتد إلى مختلف الفئات والتخصصات، بما ينعكس على مستوى الأداء داخل منشآت الفرع ويعزز ثقة المنتفعين في الخدمة المقدمة.

من جهتها أكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف، أن إدارة التدريب تعمل على إعداد وتنفيذ برامج نوعية تستجيب للاحتياجات التدريبية للعاملين، مع التركيز على الموضوعات الطبية والتخصصية التي ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، وذلك في إطار خطة فرع التأمين الصحي ببني سويف لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات المهنية للعاملين، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية.