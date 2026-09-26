تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية مجانًا..الصحة تكشف الفئات المستهدفة وطريقة الحصول على اللقاح

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية والحد من انتشار الأمراض المعدية، خاصة بين الأطفال.

وتأتي الحملة ضمن برامج وزارة الصحة والسكان الخاصة بالتطعيمات والوقاية من الأمراض، وتستهدف توفير اللقاح للأطفال في الفئات العمرية المحددة، مع التأكيد على إتاحة التطعيم بالمجان لجميع الأطفال المستهدفين الموجودين داخل مصر.

تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية يستهدف 21 مليون طفل

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية تستهدف نحو 21 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات.

وتشمل الحملة جميع الأطفال الموجودين على أرض مصر، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، بما يضمن إتاحة خدمات الوقاية والتطعيم للأطفال المستهدفين دون تفرقة.

وأكدت الوزارة أهمية التزام أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة، والاستفادة من الحملة خلال الفترة المحددة لها، بما يسهم في تعزيز الحماية من الأمراض المعدية.

هل تطعيم الحصبة مجاني؟

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية ضمن الحملة القومية مجاني بالكامل لجميع الأطفال المستهدفين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، داعية الأسر إلى الاستفادة من التطعيم وعدم تفويت المواعيد المحددة للحصول عليه.

ويأتي توفير اللقاح مجانًا في إطار حرص الدولة على دعم برامج التطعيمات والوقاية من الأمراض المعدية، وتعزيز مستويات المناعة بين الأطفال.

هل يحتاج الطفل إلى أوراق للحصول على التطعيم؟

ومن أبرز التيسيرات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان بشأن الحملة، عدم اشتراط تقديم أوراق أو مستندات للحصول على التطعيم.

وأكدت الوزارة أن الحملة تستهدف جميع الأطفال الموجودين داخل مصر، سواء كانوا من المصريين أو غير المصريين المقيمين في البلاد، مع إتاحة الخدمة بصورة ميسرة أمام الفئات المستهدفة.

ويهدف عدم اشتراط المستندات إلى تسهيل وصول الأطفال إلى خدمة التطعيم، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الفئة العمرية المستهدفة بالحملة.

الصحة تدعو أولياء الأمور إلى تطعيم الأطفال

ودعت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور إلى الحرص على حصول أطفالهم المستهدفين على تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية، والاستفادة من الخدمة المجانية التي توفرها الحملة القومية.

وشددت الوزارة على أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض المعدية، وحماية الأطفال من المضاعفات المرتبطة بها، إلى جانب دور حملات التطعيم في دعم المناعة المجتمعية.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالحملة، وتقديم المعلومات والإرشادات الخاصة بالتطعيم.

أعراض الحصبة.. متى يجب استشارة الطبيب؟

وفي سياق التوعية بأعراض الحصبة، أوضحت وزارة الصحة أهمية الانتباه إلى العلامات التي قد تشير إلى الإصابة، وعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتشابه بعض أعراض الحصبة مع أعراض عدد من العدوى التنفسية، ومن أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

السعال.

بدء ظهور طفح جلدي.

وفي حال ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بالحصبة أو الحصبة الألمانية، يجب استشارة الطبيب المختص للحصول على التقييم الطبي المناسب وتحديد الإجراء اللازم، بدلًا من الاعتماد على التشخيص الشخصي.

كيفية الاستفادة من حملة تطعيم الحصبة

وتتيح الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فرصة للأطفال المستهدفين للحصول على التطعيم مجانًا، دون اشتراط تقديم مستندات، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، وتضم جميع الأطفال الموجودين داخل مصر، مع إمكانية الاستفسار عن تفاصيل الحملة من خلال الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة والسكان.

ويُنصح أولياء الأمور بمتابعة إعلانات وزارة الصحة والسكان المتعلقة بمواعيد وأماكن تقديم التطعيم، والحرص على استفادة الأطفال المستهدفين من الحملة خلال فترة تنفيذها.