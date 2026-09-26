جامعة بنى سويف تحتل المرتبة السادسة فى تصنيف الجامعات الخضراء

بنى سويف تشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات:

شارك الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد بمقر جامعة المنيا برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الحكومية أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير قدمه رئيس جامعة بنى سويف حول أبرز المخرجات البحثية بالجامعة وآليات تعظيم الاستفادة من البحث العلمي بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أهمية الالتزام بالانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، موجهًا بضرورة انتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري؛ لضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب. كما شدد على أهمية تنفيذ الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، لدورها في بناء شخصية الطالب، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات وتعزيز قيم الإبداع والعمل الجماعي.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعظيم الأثر المجتمعي لمخرجات البحث العلمي وربطها باحتياجات المجتمع والصناعة، مع دعم وتمويل المشروعات البحثية الجادة والاستفادة منها في خدمة الاقتصاد الوطني. كما أكد أهمية مواصلة جهود تدويل التعليم العالي من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من تقدم في التصنيفات العالمية، حيث أُدرجت 27 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2026، إلى جانب إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026.

وفى سياق أخر أعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، تحقيق إنجازًا جديدًا في مجال الاستدامة البيئية بعد ظهور نتيجة تصنيف UI GreenMetric العالمي 2026 (تصنيف الجامعات الخضراء)، حيث جاءت الجامعة في المرتبة السادسة محليًا والمرتبة 392 عالميًا بإجمالي 7445 نقطة، متقدمة مرتبة على المستوى المحلي مقارنة بعام 2025، فضلا على تحقيق المركز الثانى محليا فى التعليم والبحث العلمي .

ويستعرض الإصدار السابع عشر من التصنيف 2016 مؤسسة في 110 دولة، ليكون أكبر نظام تصنيف جامعات عالمي مُخصص لتقييم أداء الاستدامة المؤسسية، وبذلك تأتي جامعة بني سويف ضمن أفضل 20% من المؤسسات المشاركة على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الجامعة ان التصنيف يعتمد على سبعة معايير رئيسية تقيس جهود الجامعات في تطبيق سياسات وبرامج صديقة للبيئة، وقد حققت جامعة بني سويف نتائج متميزة تمثلت في حصولها على 860 نقطة في معيار البيئة والبنية التحتية (SI)، و1550 نقطة في معيار الطاقة والتغير المناخي (EC)، و1025 نقطة في معيار إدارة المخلفات (WS)، و410 نقاط في معيار المياه (WR)، و1400 نقطة في معيار النقل المستدام (TR)، و1137.5 نقطة في معيار التعليم والبحث العلمي (ED)، و1062.5 نقطة في معيار الحوكمة والرقمنة (GD)، بإجمالي 7445 نقطة. وتبرز النتائج عددًا من جوانب التميز في أداء الجامعة؛ إذ احتلت الجامعة المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية في معيار التعليم والبحث العلمي بعد جامعة سوهاج، بما يعكس قوة الإنتاج العلمي المرتبط بالاستدامة ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في البرامج الأكاديمية والبحثية.

كما جاءت الجامعة ضمن أفضل خمس جامعات مصرية في معيار النقل المستدام، نتيجة جهودها في دعم وسائل النقل صديقة البيئة والحد من الانبعاثات المرتبطة بالنقل. ويُعد معيار الطاقة والتغير المناخي الأعلى بين معايير الجامعة، بما يعكس التوسع في ترشيد استهلاك الطاقة ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الأداء القوي في معيار التطوير الأخضر والحوكمة المستدامة الذي أسهم في تحسين ترتيب الجامعة محليًا.

واوضحت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة ان مكتب يعمل بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تطوير ملف إدارة الموارد المائية باعتباره أكبر فرص التحسين المتاحة، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة المياه الرمادية، وتطبيق نظم الري الذكي، وترشيد الاستهلاك، وحصاد مياه الأمطار، بما يُمكّن الجامعة من المنافسة على مراكز متقدمة ضمن أفضل خمس جامعات مصرية في التصنيف واضافت ان الجامعة تسير بخطى ثابتة في التصنيفات العالمية الخاصة بالاستدامة، من خلال تطبيق مبادئ التنمية المستدامة داخل الحرم الجامعي، والالتزام بالممارسات البيئية الآمنة، والتوسع في نظم الطاقة المتجددة، وتطوير برامج إدارة المخلفات بشكل مستدام، ودعم البرامج التعليمية والبحثية المتعلقة بالاستدامة، وتحفيز الكليات على تحسين أدائها البيئي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لرفع تصنيفها على المستويين المحلي والدولي وتوفير بيئة تعليمية وبحثية مستدامة.