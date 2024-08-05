اليوم الأسود.. كواليس خسارة البورصة المصرية 56 مليار جنيه مع مخاوف الركود الأمريكي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بموجة الهبوط التي أصابت أسواق المال العالمية خلال نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، وهذا يأتي وسط ترقب لتحركات عاجلة من الفيدرالي الأمريكي لضبط الأسواق.

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير أسباب التراجع والخسارة.

هبوط حاد في أسهم البورصة المصرية وخسارة 56 مليار جنيه

سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1.89 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 23.3 مليار جنيه، منها 19 مليار جنيه تعاملات سوق السندات والأذون. انخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليصل إلى 27,840.64 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5% ليغلق عند 6,168 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.31% مسجلًا 8,898.65 نقطة.

أرجع وسطاء البورصة هذا التراجع الكبير إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بجانب الهبوط الحاد الذي أصاب أسواق المال العالمية، بما في ذلك البورصات العربية والأوروبية والأمريكية. شهدت البورصة اليابانية أيضًا هبوطًا كبيرًا صباح اليوم.

اليوم الأسود على البورصات العالمية:

شهدت الأسواق العالمية هبوطًا حادًا، حيث فقد المؤشر الياباني "نيكي" 12.4%، محققًا أكبر خسارة يومية منذ عام 1987. جاء هذا التراجع بفعل بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، التي أثارت مخاوف من ركود محتمل، مع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل الدولار. قادت أسهم القطاع المصرفي الياباني هذا الانهيار، مما دفع المؤشر "نيكي" للتراجع بنسبة 27% عن ذروته في 11 يوليو.

في الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للأسهم، حيث انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 4.82%، و"S&P 500" بنسبة 2.62%، و"داو جونز" بنسبة 1.21%.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 3.13%. وتراجعت مؤشرات "فوتسي" البريطاني و"داكس" الألماني و"كاك" الفرنسي بنسب متفاوتة.

الأسواق الآسيوية والعالمية:

تأثرت الأسواق الآسيوية بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 1.54%، و"شنتشن المركب" بنسبة 2.08%. كما تراجع مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنسبة 1.46%.

وفي كوريا الجنوبية، أدى هبوط مؤشر "كوسبي" بنسبة 8.77% إلى تعليق التداول الآلي لفترة مؤقتة. كما شهد المؤشر التايواني "Taiwan Weighted Index" انخفاضًا بنسبة 8.35%، بينما تراجع مؤشر "إيه إس إكس 200" في أستراليا بنسبة 3.7%.

جاءت هذه التراجعات وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتوترات جيوسياسية مستمرة، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا ومخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مما يهدد تجارة النفط العالمية.

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