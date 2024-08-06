أسعار البقوليات اليوم .. يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار البقوليات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ينشر "الموجز" تقريرًا جديدًا عن أسعار البقوليات والارز في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، استنادًا إلى معلومات من تجار الجملة والتجزئة. الأسعار كالتالي:

أسعار البقوليات في مصر اليوم الثلاثاء 6-8-2024

العدس الأصفر : 50-75 جنيهًا للكيلو

: 50-75 جنيهًا للكيلو الفول البلدي والمستورد: 40-59 جنيهًا للكيلو

الأرز المعبأ : 32 جنيهًا للكيلو

: 32 جنيهًا للكيلو سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه. الحمص: 130-143 جنيهًا للكيلو

اللوبيا البلدي: 110-125 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا البيضاء: 100-120 جنيهًا للكيلو

غلة الفيشار: 40 جنيهًا للكيلو

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فوائد وأضرار البقوليات : نصائح للاستخدام الصحي

تعتبر البقوليات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، إذ توفر فوائد صحية متنوعة، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. نستعرض هنا فوائد وأضرار البقوليات:

- مصدر غني بالبروتين والألياف، مما يعزز صحة الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم.

- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان عند تناولها بانتظام.

قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخات. قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول. تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة، التي تُزال عادةً أثناء الطهي. قد تكون بعض الأشخاص حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني.

ينصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل متوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.

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