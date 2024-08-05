بكام النهاردة .. أسعار البقوليات في مصر اليوم الإثنين 5-8-2024

أسعار البقوليات في مصر.. يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الحبوب والبقوليات لتلبية احتياجاتهم.

أسعار البقوليات في مصر اليوم الإثنين 5-8-2024

يقدم "الموجز" تقريرًا جديدًا حول أسعار الحبوب والبقوليات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، مستندًا إلى معلومات من تجار الجملة والتجزئة في الأسواق المصرية، الأسعار كالتالى :

- العدس الأصفر: يتراوح بين 50 و75 جنيهًا للكيلو.

- الفول البلدي والمستورد: يتراوح بين 40 و59 جنيهًا للكيلو.

- الأرز المعبأ: 32 جنيهًا للكيلو.

- الحمص: يتراوح بين 130 و143 جنيهًا للكيلو.

- اللوبيا البلدي: يتراوح بين 110 و125 جنيهًا للكيلو.

- الفاصوليا البيضاء: يتراوح بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

- غلة الفيشار: 40 جنيهًا للكيلو.

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فوائد وأضرار البقوليات : نصائح للاستخدام الصحي

تعتبر البقوليات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للعديد من الثقافات، إذ توفر فوائد صحية متنوعة، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص، نستعرض هنا فوائد وأضرار البقوليات:

- مصدر غني بالبروتين والألياف: يعزز صحة الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة: خيار صحي لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي على فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم.

- تقليل خطر الأمراض المزمنة: الاستهلاك المنتظم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان.

- الغازات والانتفاخات: قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخات.

- التفاعل مع بعض الأدوية: قد تتفاعل مع أدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول.

- محتوى الأنتين: تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة بكميات كبيرة، والتي تُزال عادةً أثناء الطهي.

- مواد مثيرة للحساسية: بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني.

ينصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل متوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.

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