تراجع سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. وصل لكام

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. شهد تراجعًا ملحوظًا في نهاية التداولات الأخيرة داخل الأسواق المصرية، حيث يعتبر الأرز الشعير من السلع الغذائية الأساسية في مصر، ويؤثر سعره بشكل مباشر على معيشة المواطنين.

ةفي هذا الصدد، زادت مؤشرات البحث، إذ يرغب العديد من المواطنين والأسر المصرية في التعرف على آخر تحديثات أحد أهم وأكثر السلع اهتمامًا من المواطنين شبكة الإنترنت بختام تعاملات الثلاثاء الموافق 6-8-2024، داخل الأسواق المحلية.

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات

وتمكن سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات من التصدر عبر محرك جوجل نظرًا لما تشهده هذه الأيام من حالة التراجع في الأسواق المحلية والتي أدت إلى الاستقرار بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024.

الموجز يرصد حلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات عقب التراجع والذي جاء على النحو التالي:

تراجع سعر الأرز الشعير اليوم

سعر الأرز الشعير اليوم بالختام

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 22.800 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 20.800 للطن الواحد.

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات عريض الحبة 14.000 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات رفيع الحبة نحو 13.000 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

سعر كيلو الأرز اليوم

سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة 32 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بسعر 30 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعرالأرز الناعم جملة 23 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

علمًا بأن أسباب تراجع سعر الأرز الشعير تتلخص في الآتي:

زيادة الإنتاج المحلي: شهد الموسم الزراعي الأخير زيادة في إنتاج الأرز، مما أدى إلى وفرة في العرض وتراجع الأسعار نتيجة لقانون العرض والطلب.

تحسن الظروف المناخية: ساهمت الظروف المناخية الملائمة في زيادة إنتاجية المحصول، مما أدى إلى تراجع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأسعار.

السياسات الحكومية: قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لدعم المزارعين وتشجيع زراعة الأرز، بالإضافة إلى تحسين تقنيات الري وتوفير الأسمدة بأسعار مدعومة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار.

تراجع الطلب: في بعض الفترات، قد يشهد الطلب على الأرز تراجعًا نسبيًا نتيجة لتغيرات في أنماط استهلاك المواطنين أو بسبب توفر بدائل أخرى بأسعار أقل.

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