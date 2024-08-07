بكام الآن أسعار الفضة اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.. عيار 92.5 بكام؟

أسعار الفضة اليوم.. ارتفعت أسعار الفضة اليوم الأربعاء في بداية التعاملات اليومية, إذ سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 39.59 جنيهًا, ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التقلبات المستمرة بسبب عوامل متعددة، منها التغيرات في الأسعار العالمية، وقيمة الجنيه المصري، والعرض والطلب المحليين.

أسعار الفضة اليوم

تعد أسعار الفضة من أكثر الخدمات بحثًا عبر محرك جوجل يوميمًا, ويتساءل قطاع كبير من الناس عن سعر الفضة اليوم، خاصة بعد توجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها بدعم من صعود أسعار الذهب، وتزامنًا مع بدء التوجه للتعامل مع سبائك الفضة كنوع من أنواع الادخار والاستثمار.

وتقدم "الموجز" أسعار الفضة اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث من منصة "بنك لآيف"، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

لا يفوتك سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم 7 أغسطس 2024

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 42.80 جنيهًا.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 41.01 جنيهًا.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 39.59 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 39.21 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) نحو 37.45 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 34.24جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 32.10جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 25.04 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة

يتساءل الكثير عن أسعار تلميع الفضة في مصر 2024, ويوجد العديد من الملمعات الخاصة بالفضة والتي تساعد في تنظيفها وتلميعها لتعود جديدة مرة آخرى ، وقد تصل تكلفة تلميع الفضة إلى ما بين 24 و28 جنيه فقط، كما يوجد الملمعات الطبيعية والمتوفرة في كل المنازل، مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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