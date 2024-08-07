سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم 7 أغسطس 2024

يبحث الكثيرون عن سعر جراما لفضة بالمصنعية اليوم عبر منصات البحث المختلفة، للإطلاع على آخر التحديثات بشأن الأسعار رغبة في شراء المناسب لهم، وذلك لما يحتفظ به الفضة من مكانة كبيرة لدى محبيه مثله في ذلك مثل الذهب، كما أنه من المعادن شديدة التحمل وصاحبة ذوق عالي وقدرة على التحمل، وهو ما يدفع الكثيرين إلى شرائه.



أسعار الفضة اليوم

وصل سعر الأونصة عالمياً إلى 1,327.17 بالجنيه، بينما وصل سعره بالدولار الأمريكي إلى $26.98. أما جرام فضة نقي عيار 99.9 فقد وصل سعره بالجنيه إلى نحو 42.70، أما بالدولار الأمريكي فجاء سعره $0.87، وجرام فضة بريطاني عيار 95.8 ، وصل سعر بالجنيه إلى 40.91، بينما بلغ سعره بالدولار الأمريكي إلى $0.83. وسعر جرام الفضة 925 وصل إلى نحو 43.73.

سعر الفضة اليوم



وتم تحديد سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 بالجنيه المصري 39.50، بينما جاء سعره بالدولار إلى نحو $0.80، في المقابل بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بالجنيه نحو 39.11، بينما بلغ سعره بالدولار الأمريكي نحو $0.80، وجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) بلغ سعره بالجنيه نحو 37.36، أما سعره بالدولار الأمريكي $0.76، وبالنسبة لجرام فضة عيار 800، فقد تم تسعيره بالجنيه إلى 34.16، أما بالدولار فقد بلغ سعره نحو $0.69. وتشمل الأسعار المذكورة سعر مصنعية جرام الفضة.



سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

يتوقف سعر مصنعية جرام الفضة بمختلف مستوياتها وأعيرتها باختلاف أوزانها، ويكون طباعة العيار والدمغة على جانب من قطعة الفضة أو السبيكة الكاملة، وتحدد قيمتهما وفق وزن القطعة أو حجم ووزن السبيكة أيضاً، وهما يضافان على سعر جرام الفضة. وتختلف أسعار المصنعية لكنها تتراوح ما بين 20 أو 30 جنية للجرام الواحد من الفضة، وهذا التباين يعود للمحال التجارية المتخصصة في بيع الفضة.

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سعر تلميع الفضة

يوجد العديد من الملمعات الخاصة بالفضة والتي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت، وقد تصل تكلفة تلميع الفضة إلى ما بين 24 و28 جنيه فقط، هذا بخلاف الملمعات الطبيعية والمتوفرة في كل المنازل، مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

سعر الفضة اليوم

بلغ سعر الفضة عالميا اليوم نحو 26.98300‬، وقد يزيد أو ينقص خلال الثانية الواحدة طبقاً لقواعد البيع والشراء العالمية، كما أن للحالة الإقتصادية الدولية تأثير مباشر على السعر العالمي ومن ثم المحلي.