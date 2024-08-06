خذ الحكمة من أفواه الفنانين.. سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

سمية الخشاب.. وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة ملهمة لطلاب الثانوية العامة عقب ظهور نتائجهم، حثت فيها الطلاب على عدم الانزعاج من النتائج السيئة والتركيز على المستقبل، وتستعرض الموجز نص الرسالة

رسالة سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة

استخدمت سمية الخشاب حسابها على موقع X لتوجيه النصيحة للطلاب، حيث كتبت: "روقوا وانبسطوا محدش واخد منها حاجة هتنجحوا وتتخرجوا وهتلاقوا نفسكم بتشتغلوا في مجال تاني خالص ملوش علاقة بشهادتكم، عشان كده باقولكم متزعلوش على أي حاجة وربنا يوفقكوا".

وأضافت في رسالة أخرى: "مبروك يا حبايبي النجاح وربنا يفرحكم، واللي منجحش السنة تتعوض السنة الجاية، ركزوا وهتنجحوا وهافضل أقولكم مش نهاية العالم إنك ما توفقتش السنة دي، انتوا لسه صغيرين وقدامكم المستقبل، أهم حاجة التركيز، بحبكم أوي".

سمية الخشاب

أهمية رسالة سمية الخشاب

تعكس نصائح سمية الخشاب فهمها للضغوط النفسية التي يمر بها الطلاب بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، والتي تُعد مرحلة هامة في حياتهم. وجهت الفنانة رسالتها بأسلوب مشجع ومريح، داعية الطلاب إلى النظر للمستقبل والتفاؤل، وعدم الاستسلام للإحباط إذا لم تكن النتائج على قدر التوقعات.

تشير سمية إلى واقع أن العديد من الناس يعملون في مجالات لا علاقة لها بتخصصاتهم الدراسية، مما يسلط الضوء على أهمية المهارات والخبرات العملية التي يمكن اكتسابها لاحقًا في الحياة.

مشاركة سمية الخشاب في رمضان 2024

سمية الخشاب

على صعيد آخر، كانت سمية الخشاب جزءًا من الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2024، حيث شاركت في مسلسل "بـ100 راجل". تدور أحداث المسلسل حول غالية أبو الدهب، التي تعمل سائقة ميكروباص وتواجه تحديات مجتمعية كبيرة في ظل مجتمع ذكوري. تتغير حياتها بشكل مفاجئ بعد وقوع حادثة قتل، مما يورطها في قضايا خطيرة مثل تجارة الأسلحة والمخدرات، وينتهي بها الأمر في السجن بعد مرورها بسلسلة من الأزمات.

تفاصيل مسلسل "بـ100 راجل"

يجمع المسلسل مجموعة من الفنانين إلى جانب سمية الخشاب، منهم سماء إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، ومحمد عبد العظيم. يقدم المسلسل قصة مشوقة مليئة بالأحداث الدرامية والتحديات التي تواجهها البطلة، مما يعكس قضايا اجتماعية حقيقية تعيشها بعض النساء في المجتمعات العربية.

دعم المجتمع للطلاب

سمية الخشاب

رسالة سمية الخشاب تأتي في وقت يحتاج فيه الطلاب للدعم النفسي والمعنوي. يمثل الضغط الذي يواجهه الطلاب بعد ظهور نتائج الثانوية العامة تحديًا كبيرًا، لذا فإن مثل هذه الرسائل التحفيزية من الشخصيات العامة تساعد في تخفيف الضغط والتوتر عنهم.

تُذكرنا رسالة سمية بأهمية النظر إلى الجانب الإيجابي والتركيز على المستقبل، فالحياة مليئة بالفرص التي يمكن استغلالها حتى إذا لم تتوافق النتائج الدراسية مع التوقعات.

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