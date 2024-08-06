بكام المتر.. سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات «إنفوجراف»

سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. ما زال الاتسقرار يسيطر على أحد أهم المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يستخدم على نطاق واسع في الأرضيات، والحوائط، والحمامات، والمطابخ.

ويشهد سوق السيراميك تغيرات مستمرة في الأسعار بناءً على عدة عوامل اقتصادية وتجارية، وخلال السطور التالية الموجز يرصد تفاصيل سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات بنهاية الثلاثاء 6-8-2024.

سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات

ويرغب الكثير من الأشخاص المهتمين بسوق البناء والمقبلين على تشطيب منازلهم التعرف على آخر تحديث طرأ على سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات باعتباره من الخيارات الشائعة في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، وذلك بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

وبنهاية التعاملات اليوم، سجلت أسعار السيراميك في مصر تفاوتًا بناءً على النوع والجودة والعلامة التجارية. يمكن تلخيص الأسعار المتوسطة على النحو التالي:

سعر المتر المربع للسيراميك العادي : يتراوح بين 60 و80 جنيهًا مصريًا.

: يتراوح بين 60 و80 جنيهًا مصريًا. سعر المتر المربع للسيراميك الفاخر : يتراوح بين 100 و150 جنيهًا مصريًا.

: يتراوح بين 100 و150 جنيهًا مصريًا. سعر المتر المربع للسيراميك المستورد: قد يصل إلى 200 جنيه مصري أو أكثر.

وعبر الآتي نقدم لكم آخر تحديث لـ سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات، الثلاثاء الموافق 6-8-2024، فيما يلي:

أولًا ننشر سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات من البورسلين:

سعر السيراميك اليوم من البورسلين

سعر السيراميك اليوم من البورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر السيراميك اليوم من لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

سعر السيراميك اليوم بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

سعر السيراميك اليوم بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

سعر السيراميك اليوم بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

سعر السيراميك اليوم بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

سعر السيراميك اليوم الفرز الأول

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سعر متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

سعر متر السيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سعر متر السيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

سعر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا

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