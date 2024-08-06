كليوباترا والجوهرة.. أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024

يحرص أصحاب الشقق والعقارات عند شراء شقة سكنية جديدة أو البدء في تشطيبها استعدادًا للسكن، أو حتى في حالات الرغبة في تجديد المنزل، على معرفة أسعار السيراميك والبورسلين. هذا الاهتمام يمكنهم من اختيار الأنسب لهم وفقًا للميزانية المحددة.

أسعار السيراميك اليوم

تختلف أسعار السيراميك حسب النوع والتصنيف، ونرصدها لكم عبر موقع الموجز وكانت الأسعار كالتالي:

سيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية: يتراوح سعر المتر بين 150 و155 جنيهًا.

سيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية: يبلغ سعر المتر حوالي 180 جنيهًا.

أرضيات الليزر: ارتفع سعر المتر إلى 210 جنيهات.

حائط المطبخ الليزر: يقدر سعر المتر بـ 240 جنيهًا.

حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: تتراوح الأسعار بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا للمتر.

سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا للمتر.

سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا للمتر.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا، وكانت كالتالي:

سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا للمتر.

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا للمتر.

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا للمتر.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا للمتر.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا للمتر.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا للمتر.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وكانت كالتالي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا للمتر.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا للمتر.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا للمتر.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا للمتر.

أسعار البورسلين اليوم

بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات: 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: 209 جنيهات.

كيفية معرفة الفرق بين الفرز الأول والثاني

يمكن التفريق بين الفرز الأول والثاني من السيراميك من خلال حجم البلاطة وسلامة السطح. الفرز الأول يتميز بحجم أكبر وسطح سليم دون خدوش، بينما يحتوي الفرز الثاني غالبًا على خدوش أو عيوب سطحية.

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