“لو بتفكر تبني”.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت لليوم الثلاثاء 6-8-2024

أسعار الحديد والأسمنت .. شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 اهتمامًا كبيرًا من التجار والمستهلكين، مع تسجيل سعر طن الحديد مستويات قياسية.

يقدم موقع "الموجز" جدولًا بأسعار الحديد والأسمنت كجزء من تغطيتنا اليومية.

أسعار الحديد :

- متوسط سعر الحديد الاستثماري: 40,451.25 جنيهًا للطن

- حديد عز: 41,560.44 جنيهًا للطن

- حديد بشاي والمصريين: 41,000 جنيهًا للطن

- حديد الكومي والعشري: 38,000 جنيهًا للطن

- مصر ستيل وبيانكو: 38,000 جنيهًا للطن

- حديد العتال والجيوشي: 39,000 جنيهًا للطن

- حديد المعادي والمراكبي: 41,000 جنيهًا للطن

- حديد عطية: 38,500 جنيهًا للطن

تبدأ أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية من 37,000 جنيهًا، بينما تبلغ 42,000 جنيهًا للطن في المصانع المدرفلة.

لا يفوتك نشرة اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

لا يفوتك ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-8-2024

أسعار الأسمنت:



- الأسمنت الرمادي: 2,316.32 جنيهًا للطن

- أسمنت المسلح: 2,000 جنيهًا للطن

- أسمنت النصر: 1,920 جنيهًا للطن

- أسمنت جنوب الوادي: 1,930 جنيهًا للطن

- أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن

- أسمنت النهضة: 2,270 جنيهًا للطن

- أسمنت السويدي: 2,100 جنيهًا للطن

تكاليف النقل :

- تكلفة نقل الحديد: بين 1,000 إلى 2,000 جنيهًا.

- تكلفة نقل الأسمنت: بين 100 إلى 200 جنيهًا

ما هو الحديد :

مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يحتوي على أكاسيد الحديد ويتم صهره في أفران لفصل المعدن.

ما هو الأسمنت :

مسحوق رمادي يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب بمرور الوقت ويستخدم في تصنيع الخرسانة. ينقسم إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي.

اقرأ أيضا :

" من أرض المصنع " .. أسعار الحديد والإسمنت في مصر ليوم الجمعة 2 أغسطس 2024

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 29-7-2024