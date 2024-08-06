“لو بتفكر تبني”.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت لليوم الثلاثاء 6-8-2024
أسعار الحديد والأسمنت .. شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 اهتمامًا كبيرًا من التجار والمستهلكين، مع تسجيل سعر طن الحديد مستويات قياسية.
يقدم موقع "الموجز" جدولًا بأسعار الحديد والأسمنت كجزء من تغطيتنا اليومية.
أسعار الحديد :
- متوسط سعر الحديد الاستثماري: 40,451.25 جنيهًا للطن
- حديد عز: 41,560.44 جنيهًا للطن
- حديد بشاي والمصريين: 41,000 جنيهًا للطن
- حديد الكومي والعشري: 38,000 جنيهًا للطن
- مصر ستيل وبيانكو: 38,000 جنيهًا للطن
- حديد العتال والجيوشي: 39,000 جنيهًا للطن
- حديد المعادي والمراكبي: 41,000 جنيهًا للطن
- حديد عطية: 38,500 جنيهًا للطن
تبدأ أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية من 37,000 جنيهًا، بينما تبلغ 42,000 جنيهًا للطن في المصانع المدرفلة.
أسعار الأسمنت:
- الأسمنت الرمادي: 2,316.32 جنيهًا للطن
- أسمنت المسلح: 2,000 جنيهًا للطن
- أسمنت النصر: 1,920 جنيهًا للطن
- أسمنت جنوب الوادي: 1,930 جنيهًا للطن
- أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن
- أسمنت النهضة: 2,270 جنيهًا للطن
- أسمنت السويدي: 2,100 جنيهًا للطن
تكاليف النقل :
- تكلفة نقل الحديد: بين 1,000 إلى 2,000 جنيهًا.
- تكلفة نقل الأسمنت: بين 100 إلى 200 جنيهًا
ما هو الحديد :
مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يحتوي على أكاسيد الحديد ويتم صهره في أفران لفصل المعدن.
ما هو الأسمنت :
مسحوق رمادي يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب بمرور الوقت ويستخدم في تصنيع الخرسانة. ينقسم إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي.
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