أسعار جميع العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق الموازية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 49.19 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع في بداية التعاملات، يعكس هذا الارتفاع التغيرات الأخيرة في أسعار العملات وتفاعلات السوق، وننقل لك الخبر عبر موقع الموجز.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: بلغ متوسط سعر الدولار 49.18 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل متوسط سعر الدولار 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء 48.62 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 48.72 جنيه.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي مستويات مختلفة في البنوك المصرية، مما يعكس التغيرات في أسعار العملات الأجنبية. هذه المعدلات مهمة للمتعاملين في السوق والمتابعين لحركة الأسعار.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو تفاوتًا في البنوك المصرية، حيث تتأثر هذه النسبة بالتغيرات العالمية والمحلية في أسواق العملات. متابعة هذه المعدلات تساهم في فهم توجهات السوق واتخاذ القرارات المالية المناسبة.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي عن أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024. تشمل هذه الأسعار:

اليورو: سجل 53.59 جنيه للشراء و54.11 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: بلغ 62.54 جنيه للشراء و63.19 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: سجل 35.28 جنيه للشراء و35.59 جنيه للبيع.

الين الياباني: بلغ 33.57 جنيه للشراء و34.80 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: وصل إلى 31.24 جنيه للشراء و32.14 جنيه للبيع.

الريال السعودي: سجل 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: بلغ 160.42 جنيه للشراء و161.86 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل 13.38 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.

الريال القطري: بلغ 12.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: سجل 129.16 جنيه للشراء و130.79 جنيه للبيع.

الريال العماني: بلغ 126.53 جنيه للشراء و128.06 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: سجل 68.88 جنيه للشراء و69.63 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: بلغ 6.88 جنيه للشراء و6.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وسجل سعر الدولار الآن في السوق الموازية إلى نحو 50.11 جنيهاً للشراء و49.61 جنيهاً للبيع، مقارنة بالسعر النهائي أمس والذي يعادل 50.09 جنيهاً مصرياً تقريباً