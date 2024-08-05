بكام المتر النهاردة.. ننشر أسعار الخشب في مصر الاثنين 5 أغسطس 2024

أسعار الخشب .. في مجال البناء والديكور، يُعتبر الخشب من المواد الأساسية التي تضيف الجمال والوظيفية للأثاث والتصميم الداخلي.

تختلف أسعار الخشب في السوق بناءً على نوع الخشب، جودته، ومصدره. وتتميز الأنواع المختلفة بخصائص فريدة تؤثر على سعرها.

تتغير أسعار الخشب بانتظام، مما يستدعي متابعة مستمرة للسوق وتحليل العوامل المؤثرة. وفقًا لموقع "الموجز"، جاءت أسعار الأخشاب المتنوعة اليوم كما يلي:

- الخشب الروسي: بين 14,000 و17,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الزان: بين 38,000 و38,760 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الزان الروماني: 31,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب السويدي: 19,500 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الفنلندي (جوود وود): 1,675 جنيه.

- الخشب العزيزي: بين 50,000 و51,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب التيك الأفريقي: 55,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب التيك إيروكو: 65,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الكونتر سادة (من الخشب الموسكي): 1,100 جنيه.

يمكن أن تختلف هذه الأسعار من منطقة لأخرى بناءً على تكاليف النقل والعوامل المحلية الأخرى.

لا يفوتك ننشر أسعار الأخشاب في السوق المصري ليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 بأنواعه المختلفة



أنواع الأخشاب واستخداماتها المتنوعة :

الأخشاب هي موارد طبيعية متعددة الاستخدامات، تُستخدم منذ قرون في البناء وصنع الأثاث وإنتاج الورق. تتكون من السليلوز واللجنين والهيميسليلوز. في هذا المقال، سنتناول أنواع الأخشاب واستخداماتها، مع التركيز على خشب الزان، وهو أحد أشهر أنواع الأخشاب المستخدمة.

أنواع الأخشاب الطبيعية

1. خشب الزان : خشب صلب من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، يستخدم في الأثاث والأرضيات والخزائن.

2. خشب البلوط : معروف بقوته ومتانته، يستخدم للأرضيات والأثاث والبناء.

3. خشب الصنوبر: خشب لين، شائع في البناء وصنع الأثاث وإنتاج الورق.

4. خشب القيقب: خشب صلب متين، يستخدم للأرضيات والأثاث والخزائن.

5.خشب الماهوجني : خشب صلب بلون بني محمر، يُستخدم في الأثاث الراقي والتشطيب الداخلي.

6. خشب المساج : خشب متين ومقاوم للماء، يستخدم في الأثاث الخارجي وبناء القوارب.

أنواع الأخشاب الصناعية

1. الخشب الرقائق : يُصنع بربط طبقات من قشرة الخشب، ويُستخدم للأرضيات والأثاث والبناء.

2. لوح الجسيمات : مصنوع من رقائق الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأثاث والتشطيب الداخلي.

3. لوح ألياف متوسط الكثافة (MDF) : مصنوع من ألياف الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأثاث والخزائن.

4. لوح ستراند موجه (OSB) : مصنوع من خيوط الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأسقف والأرضيات وتغليف الجدران.

استخدامات الأخشاب

- الأرضيات: تستخدم الأخشاب الصلبة كالبلوط والقيقب والساج.

- صنع الأثاث : تُستخدم أخشاب الزان والماهوجني والبلوط والساج.

- البناء : يُستخدم الخشب الرقائقي وألواح الجدائل الموجهة.

- إنتاج الورق : تُستخدم الأخشاب اللينة كالصنوبر.

- بناء القوارب: يُستخدم خشب الساج.

- الخزائن : يُستخدم خشب القيقب والبلوط والزان والألواح الليفية.

الاعتبارات الهامة

- الاستدامة : التأكد من أن الخشب يُحصد بشكل مستدام.

- الصيانة: الحفاظ على الخشب من التلف الناتج عن الرطوبة.

- المخاطر الصحية: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية النفس من غبار الخشب.

- مقاومة النار: اختيار أنواع الخشب المقاومة للحريق.

- مواد حافظة للأخشاب : استخدامها بشكل مسؤول لحماية الخشب.

- أدوات النجارة : التدريب على الاستخدام الآمن للأدوات.

الخشب هو مادة قيمة ومتعددة الاستخدامات تتطلب فهماً جيداً لخصائصها واستخداماتها لضمان استخدامها بكفاءة ومسؤولية.

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