تراجع سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات.. «إنفوجراف»

سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات.. شهد تراجعًا بنهاية يوم الأربعاء الموافق 7-8-2024، وبالتالي يعتبر من أهم الموضوعات الخدمية المتصدر محرك جوجل على مدار الأسبوع.

وعقب التراجع في نهاية التداولات ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المهتمين للتعرف على آخر تحديث طرأ على سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات.

سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات

وشهد السوق المصري تراجعًا ملحوظًا في سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات، مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث تعكس هذه التغيرات عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية تؤثر على العرض والطلب على هذا المعدن الثمين.

وباعتبار سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات من الخدمات والأسعار الأوسع انتشارًا وبحثًا عبر شبكة الإنترنت، فإن أسعار الفضة في السوق العالمي تعتبر هي المؤشر الرئيسي لتحديد أسعارها في مصر، ولذا فالأسعار العالمية تتأثر بعدة عوامل منها الأداء الاقتصادي العالمي، والطلب الصناعي والاستثماري على الفضة، ولهذا يتوجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها مدعومة من صعود أسعار الذهب.

الموجز ترصد آخر مستجدات سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات عبر السطور التالية عقب الانخفاض الذي شهده بنهاية الأربعاء 7-8-2024، والذي جاء على النحو التالي:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 42.73 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 40.93 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 39.52 جنيهًا.

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 39.14 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 37.39 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 34.18 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 32.05 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 25.00 جنيهًا.

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