ننشر أسعار الخشب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

أسعار الخشب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.. أسعار الخشب في مصر اليوم .. يعتبر الخشب من المواد الأساسية في مجالي البناء والديكور، حيث يضفي جمالاً ووظائف متعددة على الأثاث والتصميم الداخلي.

تختلف أسعار الأخشاب في السوق بناءً على نوعها وجودتها ومصدرها، مما يجعل متابعة السوق وتحليل العوامل المؤثرة أمرًا ضروريًا.

ويرصد "الموجز"، أسعار الأخشاب المتنوعة اليوم، وجاءت كما يلي:

أسعار الخشب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

- الخشب الروسي: 14,000-17,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الزان: 38,000-38,760 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الزان الروماني: 31,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب السويدي: 19,500 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الفنلندي (جوود وود): 1,675 جنيه.

- الخشب العزيزي: 50,000-51,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب التيك الأفريقي: 55,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب التيك إيروكو: 65,000 جنيه للمتر المكعب.

- الخشب الكونتر سادة (من الخشب الموسكي): 1,100 جنيه.

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تختلف الأسعار من منطقة لأخرى بناءً على تكاليف النقل والعوامل المحلية الأخرى.

الأخشاب هي موارد طبيعية متعددة الاستخدامات تستخدم منذ قرون في البناء وصنع الأثاث وإنتاج الورق، وتختلف أنواعها الطبيعية والصناعية واستخداماتها. تتضمن الأنواع الطبيعية مثل الزان، البلوط، الصنوبر، القيقب، الماهوجني، والساج، بينما تشمل الأنواع الصناعية الخشب الرقائقي، لوح الجسيمات، MDF، وOSB.

تتعدد استخدامات الأخشاب في الأرضيات، صنع الأثاث، البناء، إنتاج الورق، بناء القوارب، والخزائن.

من الاعتبارات الهامة الاستدامة، الصيانة، المخاطر الصحية، مقاومة النار، استخدام المواد الحافظة، وأدوات النجارة.

الأخشاب تعد مادة قيمة ومتعددة الاستخدامات تتطلب فهماً جيداً لخصائصها واستخداماتها لضمان استخدامها بكفاءة ومسؤولية.

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