يتابع عدد كبير من الناس سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، الذي شهد خلال الفترة الماضية صعوداً وهبوطاً بشكل ملحوظ لكنه رقيق، وكان قد بلغ سعر الدينار الكويتي في مصر حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، حيث سجل نحو 160.70 جنيه للشراء، و161.20 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يرصد لكم موقع الموجز آخر تحديثات البنوك بالنسبة لـ سعر الدينار الكويتي في مصر الموافق 8 أغسطس 2024 مقابل الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 160.70 جنيه للشراء، و161.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بينما في البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر الدينار الكويتي نحو 160.02 جنيه للشراء، و161.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر إلى نحو 160.01 جنيه للشراء، و161.23 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

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وفي بنك القاهرة سجل سعر الدينار الكويتي نحو 157.4 جنيه للشراء، و158.38 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغت سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم نحو 159.99 جنيه للشراء، 161.22 جنيه للبيع، في المقابل كان قد وصل سعر الريال السعودي، إلى نحو 13.07 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.