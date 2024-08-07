لتفادي الزحام.. ننشر مواعيد القطارات يوم الخميس 8 أغسطس 2024

ننشر مواعيد قطارات ليوم الخميس .. تشهد قطارات السكة الحديدية إقبالاً كبيراً من المواطنين يوميًا، كونها وسيلة نقل آمنة في ظل تزايد حوادث الطرق بسبب التهور والسرعة الزائدة للسائقين.

يستعرض موقع «الموجز» مواعيد القطارات المكيفة والعادية الروسية على جميع خطوط السكة الحديد.

مواعيد القطارات التالجو :

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 2030: 7 مساءً - 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: 7 مساءً - 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 903: 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: 6 مساءً.

- القطار رقم 925: 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: 6 مساءً.

- القطار رقم 931: 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: 10:15 مساءً.

- الإسكندرية - القاهرة:

- القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: 3 مساءً.

- القطار رقم 930: 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: 10 مساءً.

- القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: 8:20 مساءً.

لا يفوتك جدول مواعيد القطارات اليوم من القاهرة للإسكندرية والعكس

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: 9 مساءً.

- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: 10 مساءً.

- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

- أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: 5 مساءً.

- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: 11 مساءً.

- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار رقم 88: 5 مساءً.

- القطار رقم 89: 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.



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