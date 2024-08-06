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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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لو هتسافر.. ننشر مواعيد القطارات ليوم الأربعاء 6-8-2024

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

ننشر مواعيد القطارات ليوم الأربعاء 6 أغسطس 2024 .. نظرًا للبحث اليومي المكثف عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر، نقدم لكم مواعيد القطارات التي أعلنتها الهيئة القومية للسكك الحديدية لتسهيل حجز التذاكر.

يعرض موقع الموجز  قائمة لـ “ مواعيد القطارات ” المكيفة والروسية التي تتطلب الحجز المسبق كما حددتها الهيئة.

مواعيد قطارات التالجو:

القاهرة - الإسكندرية:
 

- القطار 2025: يغادر الساعة 8 صباحًا ويصل الساعة 10:30 صباحًا.
- القطار 2023: يغادر الساعة 2 ظهرًا ويصل الساعة 4:30 مساءً.
- القطار 2022: يغادر الساعة 5:50 مساءً.
- القطار 2024: يغادر الساعة 2 ظهرًا ويصل الساعة 4:30 مساءً.
- القطار 2027: يغادر الساعة 7 مساءً ويصل الساعة 9:30 مساءً.
- القطار 2026: يغادر الساعة 6:50 مساءً ويصل الساعة 9:20 مساءً.

القاهرة - أسوان:

- القطار 2030: يغادر الساعة 7 مساءً ويصل الساعة 6:40 صباحًا.
- القطار 2031: يغادر الساعة 7 مساءً ويصل الساعة 6:50 صباحًا.


مواعيد القطارات المكيفة والروسية:
 

القاهرة - الإسكندرية:

- القطار 903: يغادر الساعة 6 صباحًا.
- القطار 905: يغادر الساعة 9 صباحًا.
- القطار 901: يغادر الساعة 8:10 صباحًا.
- القطار 911: يغادر الساعة 10 صباحًا.
- القطار 913: يغادر الساعة 12:30 ظهرًا.
- القطار 917: يغادر الساعة 2 ظهرًا.
- القطار 919: يغادر الساعة 2:25 ظهرًا.
- القطار 915: يغادر الساعة 3:35 عصرًا.
- القطار 921: يغادر الساعة 6 مساءً.
- القطار 925: يغادر الساعة 5:10 مساءً.
- القطار 923: يغادر الساعة 6 مساءً.
- القطار 931: يغادر الساعة 8:15 مساءً.
- القطار 1203: يغادر الساعة 1:25 ظهرًا.
- القطار 23: يغادر الساعة 4:30 ظهرًا.
- القطار 3023: يغادر الساعة 5 مساءً.
- القطار 3009: يغادر الساعة 7:10 مساءً.
- القطار 3022: يغادر الساعة 7:15 مساءً.
- القطار 934: يغادر الساعة 10:15 مساءً.

الإسكندرية - القاهرة:

- القطار 8: يغادر الساعة 5:10 صباحًا.
- القطار 3024: يغادر الساعة 10 صباحًا.
- القطار 902: يغادر الساعة 6 صباحًا.
- القطار 906: يغادر الساعة 7 صباحًا.
- القطار 900: يغادر الساعة 8:15 صباحًا.
- القطار 912: يغادر الساعة 11:30 صباحًا.
- القطار 914: يغادر الساعة 1 ظهرًا.
- القطار 916: يغادر الساعة 2 ظهرًا.
- القطار 922: يغادر الساعة 3:30 عصرًا.
- القطار 928: يغادر الساعة 3 مساءً.
- القطار 930: يغادر الساعة 8:10 مساءً.
- القطار 920: يغادر الساعة 10 مساءً.
- القطار 18: يغادر الساعة 1:10 ظهرًا.
- القطار 28: يغادر الساعة 8:20 مساءً.

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القاهرة - أسوان:

- القطار 1902: يغادر الساعة 12:20 صباحًا.
- القطار 978: يغادر الساعة 6:30 صباحًا.
- القطار 980: يغادر الساعة 8 صباحًا.
- القطار 2010: يغادر الساعة 10 صباحًا.
- القطار 982: يغادر الساعة 12 ظهرًا.
- القطار 986: يغادر الساعة 1 ظهرًا.
- القطار 970: يغادر الساعة 2 ظهرًا.
- القطار 990: يغادر الساعة 4 عصرًا.
- القطار 2006: يغادر الساعة 5:15 عصرًا.
- القطار 2012: يغادر الساعة 5:30 عصرًا.
- القطار 872: يغادر الساعة 5:45 عصرًا.
- القطار 988: يغادر الساعة 7 مساءً.
- القطار 2014: يغادر الساعة 9 مساءً.
- القطار 976: يغادر الساعة 9:30 مساءً.
- القطار 996: يغادر الساعة 10 مساءً.
- القطار 890: يغادر الساعة 11:30 مساءً.
- القطار 974: يغادر الساعة 5:30 صباحًا.
- القطار 1006: يغادر الساعة 6 صباحًا.
- القطار 80: يغادر الساعة 8:30 صباحًا.
- القطار 1004: يغادر الساعة 9:30 صباحًا.
- القطار 160: يغادر الساعة 12:15 ظهرًا.
- القطار 972: يغادر الساعة 2:20 ظهرًا.
- القطار 188: يغادر الساعة 6 مساءً.
- القطار 1014: يغادر الساعة 6:50 صباحًا.
- القطار 1012: يغادر الساعة 8:20 مساءً.

أسوان - القاهرة:

- القطار 3025: يغادر الساعة 4:10 صباحًا.
- القطار 2011: يغادر الساعة 5:15 صباحًا.
- القطار 981: يغادر الساعة 5:30 صباحًا.
- القطار 983: يغادر الساعة 7:30 صباحًا.
- القطار 2013: يغادر الساعة 2:30 ظهرًا.
- القطار 2007: يغادر الساعة 3:15 عصرًا.
- القطار 2015: يغادر الساعة 4 مساءً.
- القطار 1903: يغادر الساعة 5 مساءً.
- القطار 997: يغادر الساعة 8:45 مساءً.
- القطار 989: يغادر الساعة 11 مساءً.
- القطار 987: يغادر الساعة 4:50 صباحًا.
- القطار 977: يغادر الساعة 7:25 مساءً.
- القطار 971: يغادر الساعة 5:20 صباحًا.
- القطار 991: يغادر الساعة 6:30 صباحًا.
- القطار 891: يغادر الساعة 11 صباحًا.
- القطار 871: يغادر الساعة 3:20 صباحًا.
- القطار 979: يغادر الساعة 3 ظهرًا.
- القطار 81: يغادر الساعة 4:30 صباحًا.
- القطار 1013: يغادر الساعة 1:50 ظهرًا.
- القطار 1015: يغادر الساعة 5:30 عصرًا.
- القطار 187: يغادر الساعة 6:30 مساءً.
- القطار 1011: يغادر الساعة 11:20 مساءً.
- القطار 833: يغادر الساعة 12:10 مساءً.
- القطار 975: يغادر الساعة 8 صباحًا.
- القطار 1007: يغادر الساعة 7:35 مساءً.
- القطار 973: يغادر الساعة 2:20 ظهرًا.
- القطار 165: يغادر الساعة 6 صباحًا.
- القطار 1010: يغادر الساعة 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار 88: يغادر الساعة 5 مساءً.
- القطار 89: يغادر الساعة 11:15 صباحًا.
- القطار 163: يغادر الساعة 4 صباحًا.
- القطار 164: يغادر الساعة 12 ظهرًا.
- القطار 934: يغادر الساعة 9:10 مساءً.
- القطار 935: يغادر الساعة 10:30 مساءً.
- القطار 185: يغادر الساعة 8:30 صباحًا.
- القطار 186: يغادر الساعة 9 صباحًا.
- القطار 1008: يغادر الساعة 7:35 مساءً.
- القطار 1109: يغادر الساعة 8:35 صباحًا.
- القطار 2008: يغادر الساعة 7 مساءً.
- القطار 1009: يغادر الساعة 8:25 صباحًا.
- القطار 157: يغادر الساعة 7:40 مساءً.
- القطار 158: يغادر الساعة 7:15 صباحًا.
- القطار 196: يغادر الساعة 8:35 صباحًا.
- القطار 3008: يغادر الساعة 5:45 صباحًا.


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