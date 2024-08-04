مواعيد القطارات ليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 للوجهين البحري والقبلي

مواعيد القطارات ليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 .. تشهد قطارات السكة الحديدية إقبالًا كبيرًا من المواطنين يوميًا، حيث يُفضِّل الكثيرون استخدامها كونها وسيلة نقل آمنة، خاصة مع تزايد حوادث الطرق بسبب التهور والسرعة الزائدة للسائقين.

يستعرض "الموجز" الإخباري مواعيد القطارات المكيفة والعادية الروسية على كافة خطوط السكة الحديد، والتفاصيل كالتالي :

مواعيد قطارات التالجو:

القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 2025: ينطلق من القاهرة الساعة 8 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2 ظهرًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: ينطلق من القاهرة الساعة 7 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 2030: ينطلق من القاهرة الساعة 7 مساءً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: ينطلق من أسوان الساعة 7 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 903: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: الساعة 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: الساعة 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: الساعة 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: الساعة 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: الساعة 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: الساعة 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: الساعة 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: الساعة 6 مساءً.

- القطار رقم 925: الساعة 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: الساعة 6 مساءً.

- القطار رقم 931: الساعة 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: الساعة 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: الساعة 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: الساعة 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: الساعة 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: الساعة 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: الساعة 10:15 مساءً.

الإسكندرية - القاهرة:

- القطار رقم 8: الساعة 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: الساعة 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: الساعة 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: الساعة 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: الساعة 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: الساعة 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: الساعة 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: الساعة 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: الساعة 3 مساءً.

- القطار رقم 930: الساعة 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: الساعة 10 مساءً.

- القطار رقم 18: الساعة 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: الساعة 8:20 مساءً.

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القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: الساعة 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: الساعة 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: الساعة 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: الساعة 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: الساعة 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: الساعة 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: الساعة 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: الساعة 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: الساعة 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: الساعة 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: الساعة 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: الساعة 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: الساعة 9 مساءً.

- القطار رقم 976: الساعة 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: الساعة 10 مساءً.

- القطار رقم 890: الساعة 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: الساعة 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: الساعة 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: الساعة 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: الساعة 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: الساعة 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: الساعة 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: الساعة 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: الساعة 8:20 مساءً.

أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: الساعة 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: الساعة 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: الساعة 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: الساعة 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: الساعة 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: الساعة 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: الساعة 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: الساعة 5 مساءً.

- القطار رقم 997: الساعة 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: الساعة 11 مساءً.

- القطار رقم 987: الساعة 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: الساعة 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: الساعة 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: الساعة 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: الساعة 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: الساعة 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: الساعة 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: الساعة 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: الساعة 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: الساعة 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: الساعة 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: الساعة 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: الساعة 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: الساعة 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: الساعة 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: الساعة 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: الساعة 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار رقم 88: الساعة 5 مساءً.

- القطار رقم 89: الساعة 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: الساعة 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: الساعة 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: الساعة 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: الساعة 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: الساعة 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: الساعة 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: الساعة 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: الساعة 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.



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